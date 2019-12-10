شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: نصف الطلاب يفضلون وجود مساعد صوتى0 لمساعدتهم على الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح بحث جديد أن حوالي نصف الطلاب يرغبون في الوصول إلى مساعد صوتي للمساعدة في دراستهم، حيث يُنظر إلى هذه التقنية - الشائعة الآن في العديد من الهواتف الذكية ومكبرات الصوت المنزلية الذكية - على أنها مورد حيوي بين أولئك الذين يدرسون، حيث ادعى 70٪ من المشاركين أنهم لن يتمكنوا من التعامل دون اتصال بالإنترنت.

وبحسب موقع "مترو" البريطانى، فقد أوضحت الدراسة، التي أجرتها شركة Glide للذكاء الإصطناعى، أن 48٪ من طلاب المملكة المتحدة الذين تم سؤالهم قالوا إنهم يرغبون في الوصول إلى مساعد صوت للمساعدة في استفساراتهم أثناء دراستهم كممارسة لتوفير الوقت، بدلاً من الاضطرار إلى الذهاب إلى المكتبة أو إجراء البحث على الإنترنت.

كما قال 88٪ ممن تم سؤالهم إن الإنترنت هو المصدر الرئيسي للمعلومات، واستجابةً للنتائج، تدعو الدراسة إلى إيلاء قدر أكبر من الاهتمام لجعل أماكن إقامة الطلاب مصممة خصيصًا للتعامل مع مئات أجهزة المستخدمين التي تحاول البث والاتصال في وقت واحد.

وقال توم وايت، مدير المبيعات والتسويق في Glide: إن الانتقال إلى سكن الطلاب المصمم خصيصًا لهذا الغرض يعد اختيارًا لنمط الحياة، فلا ينبغي أن توفر المساكن الحديثة فقط مساحات للنوم فيها - بل يجب أن تكون بيئات تلهم وتعزز نمط حياة الطالب. "

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وأشار البحث إلى أن العديد من الطلاب شعروا بأن قد يساعد أيضًا إدخال التكنولوجيا الذكية في أماكن الإقامة المشتركة على تحسين شعورهم بالأمان خلال الأسابيع الأولى من الجامعة ، وكذلك بشكل عام.

و قالت الدراسة أن 94٪ من الذين طلبوا يرغبون في رؤية غرفتهم عبر الإنترنت قبل وصولهم ، بينما قال 65٪ إن نظام الأمان الذكي لمبناهم سيكون مفيدًا، فيما كانت مسألة الوصول إلى الإنترنت موضوعًا أيضًا خلال الحملة الانتخابية المستمرة ، حيث تعهد كل من حزبي المحافظين والعمل بإدخال النطاق العريض عالي السرعة من الألياف إلى كل منزل.