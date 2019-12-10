شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تؤجل اختبار إجهاض مركبتها الأولى لنقل رواد الفضاء إلى 4 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة ناسا الأمريكية، أن شركة الفضاء الخاصة SpaceX ستطلق اختبارًا مهمًا لنظام الاجهاض من إطلاق مركبة الفضاء Crew Dragon في موعد لا يتجاوز 4 يناير.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، كانا يأملان كل من SpaceX وناسا في الأصل في إطلاق الرحلة التجريبية، والتي تسمى اختبار إجهاض أثناء الطيران، في وقت ما من هذا الشهر، ولكن لم يتم الإطلاق فى التاريخ المحدد.

وقال مسؤولو ناسا إن المهمة ستنطلق في موعد لا يتجاوز 4 يناير من Pad 39A من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بفلوريدا، وذلك في انتظار موافقة مجموعة الإطلاق من القوات الجوية الأمريكية.

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وسيؤدي هدف الإطلاق الجديد إلى دفع رحلة SpaceX إلى ما بعد عطلة نهاية العام، بالإضافة إلى إطلاق شركة بوينج المخطط لأول مركبة فضاء تنقل رواد من طراز Starliner تابعة لناسا، والتي من المقرر إطلاقها في 20 ديسمبر.

وستطلق مركبة SpaceX مركبة فضائية غير مأهولة على صاروخ فالكون 9 أثناء الاختبار المقبل، وفي منتصف الرحلة، تقوم بتنشيط نظام إحباط إطلاق الكبسولة لفصل المركبة الفضائية عن الصاروخ.

وسيُظهر الاختبار قدرة Crew Dragon على استخدام محركات SuperDraco الثمانية الخاصة بها لإخراج المركبة الفضائية من صاروخها خلال حالة طوارئ الإطلاق، وهو نظام أمان مهم مطلوب قبل أن يتمكن رواد فضاء ناسا من التحليق على المركبة في عام 2020.