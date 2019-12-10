شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أرقام مرعبة عن الأقمار الصناعية فى المدار حول الأرض وحجم نفايات الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتشر فى المدار عدد من الأجسام الفضائية التى أطلقها البشر على متن الصواريخ، والتى يعمل بعضها بشكل نشط فيما يتبقى الكثيرين كبقايا لا تعمل فى المدار، ولكنها تتواجد على صورة نفايات تدور حول الأرض وتسبب خطورة خاصة مع تراكمها بشكل كبير.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نقدم أرقام مهمة بحسب وكالة الفضاء الأوروبية عن هذه العناصر الموجودة فى المدار والأحداث المهمة:

• عدد الصواريخ التى تم إطلاقها منذ عام 1957: 5450

• عدد الأقمار الصناعية التى وصلت في المدار: 8950

• الرقم الذى لا يزال في الفضاء: 5000

• عدد الأقمار التى تعمل: 1950

• عدد الأجسام المنتهية: 22300

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• التعرض للانفجارات وغيرها من الحوادث: 500

• كتلة الأجسام في المدار: 8400 طن

التنبؤ بكمية الأجزاء المحطمة من الأجسام في المدار باستخدام النماذج الإحصائية

• أكثر من 10 سم: 34 ألف قطعة

• 1 سم إلى 10 سم: 900 ألف

• 1 ملم إلى 1 سم: 128 مليون