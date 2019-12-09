شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو شحنات الطائرات بدون طيار عالميا بنسبة 50٪ عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أنه بحلول عام 2020، سيصل إجمالي شحنات الطائرات بدون طيار فى جميع أنحاء العالم إلى 526 ألف طائرة، بزيادة قدرها 50 ٪ عن 2019.

وبحسب موقع TOI الهندى، فمن المتوقع أن تصل الشحنات العالمية إلى 1.3 مليون وحدة بحلول عام 2023، فيما أشار التقرير إلى أن "قطاع البناء" المستخدم الأكبر للطائرات بدون طيار، مما يجعل مراقبة البناء هي الأعلى للشحنات في جميع أنحاء العالم، وبحسب التقرير، فتتولى الطائرات بدون طيار مهام مثل مسح المواقع وإدارة أعمال الحفر لأنها أسرع وأكثر أمانًا في القيام بها بدون طيار من على الأقدام "

فيما تعتبر صناعة التأمين ثاني أكبر حالة استخدام لشحنات الدرونات، حيث توقعت 46000 شحنة طائرة بدون طيار لعام 2020، إذ تُستخدم الطائرات بدون طيار لإجراء عمليات تفتيش على المباني والهياكل، وذلك لتقييم مدى وسبب الضرر، فهي على سبيل المثال، تقلل من تكلفة السقالات والسلالم ووقت الموظف وتوفر سجلاً فوتوغرافيًا شاملاً لحالة المبنى.

وكذلك فهي في الوقت نفسه، تستعين بها الشرطة ووكالات مكافحة الحرائق على مستوى العالم لنشرها في عمليات السلامة العامة، وإدارة الحرائق البرية، والتحقيق في مسرح الجريمة، والبحث، كما توفر الطائرات بدون طيار المستخدمة في عمليات البيع بالتجزئة للعملاء خدمة سريعة وتسمح لتجار التجزئة بالوصول إلى العملاء في المناطق النائية.