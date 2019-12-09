تكنولوجيا: ناسا تخضع رواد الفضاء لاختبارات صعبة استعدادا لرحتهم خارج الأرض.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخضعت وكالة ناسا الأمريكية روادها لاختبارات استخراجهم من كبسولات Crew Dragon التابعة لشركة SpaceX، وStarliner التابعة لشركة بوينج فى حالات الطوارئ المختلفة.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فإن المركبة الفضائية Crew Dragon هى الكبسولة المصممة لإطلاق رواد فضاء في المدار على صاروخ Falcon 9 ثم العودة إلى الأرض.



تدريبات بوينج

ويؤدى هذه التدريبات رائدا فضاء ناسا دوج هورلي وبوب بهنكن، اللذان سيطيران على متن Demo-2، وهى أول مهمة من طاقم Crew Dragon إلى محطة الفضاء الدولية، لممارسة عملية الاسترجاع مع SpaceX.

ويقوم فريق الاسترداد SpaceX على متن سفينة Go Searcher باسترداد رائد الفضاء دوج هيرلى من Crew Dragon في نقالة، حيث يرتدى هيرلى بدلة SpaceX الفضائية.