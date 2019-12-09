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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تخضع رواد الفضاء لاختبارات صعبة استعدادا لرحتهم خارج الأرض.. صور والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فإن المركبة الفضائية Crew Dragon هى الكبسولة المصممة لإطلاق رواد فضاء في المدار على صاروخ Falcon 9 ثم العودة إلى الأرض.
تدريبات بوينج
ويؤدى هذه التدريبات رائدا فضاء ناسا دوج هورلي وبوب بهنكن، اللذان سيطيران على متن Demo-2، وهى أول مهمة من طاقم Crew Dragon إلى محطة الفضاء الدولية، لممارسة عملية الاسترجاع مع SpaceX.
ويقوم فريق الاسترداد SpaceX على متن سفينة Go Searcher باسترداد رائد الفضاء دوج هيرلى من Crew Dragon في نقالة، حيث يرتدى هيرلى بدلة SpaceX الفضائية.
تدريبات الرواد
تم إجراء بروفة استعادة رائد الفضاء SpaceX في حوض ترايدنت في كيب كانافيرال في فلوريدا.
كما تمت عملية بروفة الاسترداد الخاصة بطاقم Starliner، حيث شمل العمل على الخطوات اللازمة لتأمين كبسولة الفضاء نفسها، مما يتيح لأعضاء الفريق الاستعداد لمهام مستقبلية.
تدريبات الطوارئ
وسيقوم طاقم رواد ناسا مايكل فينك ونيكول آونابو برفقة رائد فضاء بوينج كريس فيرجسون بأول رحلة اختبار لطائرة بوينج في عام 2020، لذلك شارك الفريق فى التدريبات أيضا.
تدريبات الطوارىء 2
تدريبات رواد الفضاء
تدريبات رواد الفضاء
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