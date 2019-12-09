رئيس Intel: علينا أن نتخلى عن عقلية الشركة التي تمتلك 90% من سوق المُعالجات!

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة Intel ليست سعيدة تماماً بالطريقة التي تُدار فيها الشركة داخلياً، و التي ربما أدت إلى السماح لمنافس مثل AMD بتسجيل عودة قوية لسوق المعالجات و زيادة حصتها السوقية، بالنظر إلى أن Intel تمتلك 90% من حصة هذا السوق في السنوات الأخيرة، هذا بالإضافة إلى المنافسة الشديدة التي تشهدها الشركة في المجالات الأخرى. رئيس الشركة Bob Swan قال أنه يُريد أن يُدمّر هذه الطريقة في التفكير:

نحنُ نُفكر بأننا نمتلك حصة بنسبة 30% من سوق السيليكون الذي يصل حجمه إلى 230 مليار دولار، و الذي نعتقد أنه سيصل إلى 300 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة. في الحقيقة، أنا أُريد تدمير التفكير أننا نملك حصة 90% (من سوق المعالجات) داخل الشركة لأنني أعتقد أن هذا يحدّ تفكيرنا. نحن لا نواكب بعض النقلات التكنولوجية، و نُضيع الفُرص لأننا حريصون على حماية حصة 90% عوضاً عن النظر إلى سوقٍ أكبر بكثير و أكثر إبداعاً

و تحدث بوب عن سوق البطاقات الرسومية و سوق رقاقات الذكاء الاصطناعي و ضرب بها مثالاً على أسواق تستطيع Intel أن تؤدي فيها بشكلٍ أفضل لتزيد من حصتها السوقية من رقائق السيليكون.