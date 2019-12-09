فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة Intel ليست سعيدة تماماً بالطريقة التي تُدار فيها الشركة داخلياً، و التي ربما أدت إلى السماح لمنافس مثل AMD بتسجيل عودة قوية لسوق المعالجات و زيادة حصتها السوقية، بالنظر إلى أن Intel تمتلك 90% من حصة هذا السوق في السنوات الأخيرة، هذا بالإضافة إلى المنافسة الشديدة التي تشهدها الشركة في المجالات الأخرى. رئيس الشركة Bob Swan قال أنه يُريد أن يُدمّر هذه الطريقة في التفكير:
نحنُ نُفكر بأننا نمتلك حصة بنسبة 30% من سوق السيليكون الذي يصل حجمه إلى 230 مليار دولار، و الذي نعتقد أنه سيصل إلى 300 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة. في الحقيقة، أنا أُريد تدمير التفكير أننا نملك حصة 90% (من سوق المعالجات) داخل الشركة لأنني أعتقد أن هذا يحدّ تفكيرنا.
نحن لا نواكب بعض النقلات التكنولوجية، و نُضيع الفُرص لأننا حريصون على حماية حصة 90% عوضاً عن النظر إلى سوقٍ أكبر بكثير و أكثر إبداعاً
و تحدث بوب عن سوق البطاقات الرسومية و سوق رقاقات الذكاء الاصطناعي و ضرب بها مثالاً على أسواق تستطيع Intel أن تؤدي فيها بشكلٍ أفضل لتزيد من حصتها السوقية من رقائق السيليكون.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس Intel: علينا أن نتخلى عن عقلية الشركة التي تمتلك 90% من سوق المُعالجات! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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