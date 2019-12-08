تكنولوجيا: Porsche تبدأ في إختبار محرك رباعي لدعم الجيل القادم من السيارات الكهربائية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف فريق عمل Porsche في شتوتغارت عن تطوير الشركة لمحركات رباعية لتوليد الطاقة الكهربائية في الجيل القادم من السيارات الكهربائية، والذي يأتي بآداء مضاعف مقارنة بسيارة Taycan.

لا تستهدف شركة بورش بتطوير المحرك الرباعي الجديد زيادة الأميال في الجيل القادم من السيارات الكهربائية، بل أن عملاق تصنيع السيارات تهدف لتصميم محرك يدعم التحكم والآداء الأفضل في السيارات الكهربائية، وذلك من خلال تصميم محرك لكل إطار في السيارة، مما يدعم Porsche في دفع الطاقة وتوجيهها إلى نقطة محددة في تصميم السيارة.

ومن المقرر أن تعمل المحركات الرباعية على توجيه الطاقة الكهربائية لدعم السيارة في هدف محدد، عند زيادة السرعة أو عند التنقل في طرق محددة تحتاج إلى آداء أقوى، أو عند الدوران بالسيارة على سبيل المثال.

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ويشير فريق العمل في شركة بورش إلى أن تجربة المحركات الرباعية في السيارات الكهربائية ستدعم تجربة مميزة على غرار السيارات الرياضية في القيادة، كما يشير فريق العمل إلى أن هذه التقنية لن تحتاج إلى دعم خاص من البرمجيات لتنفيذيها أو مستشعرات لدعم التحكم في السيارة بآداء أفضل.

يذكر أن شركة بورش قد أكدت خلال الفترة الماضية على بدء العمل على سيارتها الكهربائية Macan EV، ومن المتوقع أن تأتي السيارة بتصميم يتوافق مع كافة الظروف المناخية.

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