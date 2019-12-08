شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: التحام مركبة "دراجون" التابعة لـ"سبيس إكس" مع محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الأحد، التحام مركبة الفضاء "دراجون" التابعة لشركة "سبيس-إكس" مع المحطة الفضائية الدولية، وذلك بعد 3 أيام من إطلاقها من ولاية فلوريدا الأمريكية، حاملة على متنها أكثر من 2.5 طن من الإمدادات.

وقالت الوكالة عبر موقعها الإلكترونى: "بعد ثلاثة أيام من إطلاقها من فلوريدا ثُبتت مركبة الشحن دراجون التابعة لسبيس إكس على الجانب المواجه للأرض من وحدة "هارموني"، بمحطة الفضاء الدولية عند الساعة 7:47 صباحا"، مشيرة إلى أنها تحمل على متنها 5700 رطل، أى نحو 2585 كيلوجراما من الإمدادات البحثية والبشرية والمعدات.