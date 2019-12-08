مبيعات Nintendo Switch تتجاوز 17.5 مليون وحدة في السوق الأمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة ننتندو اليابانية عن مبيعات قياسية في أسبوع الجمعة السوداء لجهازها الهجين Switch في الأسواق الأمريكية إذ باع الجهاز 830 ألف وحدة، حيث تجاوزت مبيعات الجهاز الكليّة 17.5 مليون وحدة منذ صدوره في مارس 2020. كما واصلت ألعاب الجهاز تحقيقها لأرقامٍ قياسية في المبيعات، حيث تجاوزت Mario Kart 8 حاجز 8.5 مليون نسخة في أمريكا لوحدها.

أحد الأسواق الأخرى التي يُلاقي فيها الجهاز إقبالاً بارزاً هو السوق الإسباني. بناءً على وكالة GfK فإن Nintendo Switch تجاوز حاجز مليون وحدة مبيعاً في السوق الإسباني خلال عامين و تسعة أشهر، كما نجح ببيع 332 ألف وحدة هذا العام حتى الآن.