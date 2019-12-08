تكنولوجيا: هاتف Galaxy A71 ينطلق العام المقبل بتصميم يحاكي Note10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Galaxy A71 القادم من سامسونج في تسريبات مصورة ثلاثية الأبعاد تؤكد على أن الهاتف يتبنى تصميم Note10 مع ثقب الكاميرة الأمامية الذي يتوسط الشاشة.

يعد هاتف Galaxy A71 أحد الإصدارات المرتقب الإعلان عنها العام المقبل من سامسونج من سلسلة هواتفها المتوسطة Galaxy A، ولقد نشر Even Blass صور ثلاثية الأبعاد توضح التصميم الذي ينطلق به الهاتف قريباً.

ويؤكد Even Blass على أن هاتف Galaxy A71 يضم شاشة AMOLED بتصميم Infinity-O على غرار سلسلة هواتف Galaxy Note10، كما يتميز الهاتف بإطارات جانبية نحيفة جداً، أيضاً يتميز الإطار العلوي بتصميم نحيف، بينما يأتي الإطار السفلي في الهاتف بحجم أكبر نسبياً.

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ومن المقرر أن ينطلق هاتف Galaxy A71 في الربع الأول من عام 2020، حيث تشير التوقعات إلى خطط سامسونج للإعلان عن الهاتف في 20 من فبراير، بالتزامن مع فعاليات مؤتمر الهاتف العالمي MWC للعام 2020.

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