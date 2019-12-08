شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحدث خدمة Santa Tracker للاحتفال بالكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادتها كل عام حدّثت شركة جوجل خدمة "تتبع أثر سانتا - Santa Tracker" الخاصة بتعقب مسار "بابا نويل" حول العالم، فضلا عن تحديث التطبيق المرافق له مع مجموعة جديدة من الأنشطة الممتعة والمميزة، وهو الأمر الذي تقوم به شركة جوجل كل عام، ورغم أن شركة جوجل توفر الكثير من الأنشطة بالخدمة، إلا أنها لم تفعل ميزة "تتبع سانتا" نفسها، حيث من المنتظر تفعيلها يوم 24 ديسمبر الجارى.

وبحسب موقع "ميرور البريطانى" فيمكن للمستخدمين الوصول إليه من خلال الدخول إلى رابط الموقع Santa Tracker لكى يتمكنوا من الاستمتاع بكل الأنشطة والخدمات التى توفرها جوجل للمستخدمين للاحتفال بالكريسماس.

وفيما يتعلق بميزة "تتبع سانتا" فمن المنتظر فتحها يوم 24 ديسمبر، وهى تتيح للمستخدمين تتبع تنقل "سانتا" من مدينة إلى مدينة، وقارة إلى قارة، حيث يمكن للمستخدمين مشاهدة مناظر الشوارع فى المدن ومعرفة الكثير من الحقائق عن هذه الأماكن من خلال المكان الذى يتواجد به، فيما يضم الموقع بوضعه الحالى العديد من الألعاب المبهجة والمميزة، ويمكن الوصول إليها عبر العديد من منصات الإنترنت سواء للكمبيوتر أو للهواتف الذكية.

وتشمل الألعاب الموجودة على tracker الأنشطة التعليمية مثل ألعاب مهارة الترميز ومسابقات تقليد العطلات، بالإضافة إلى الألعاب التي تتمتع بمزيد من الأناقة الفنية، مثل "Santa’s Canvas" وElf Maker.