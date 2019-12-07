تكنولوجيا: هواتف Redmi K30 تنطلق في 10 من ديسمبر بمستشعر Sony IMX686 بدقة 64 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم Redmi سلسلة هواتف Redmi K30 خلال الفترة القادمة بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، حيث يأتي المستشعر الرئيسي Sony IMX686 بدقة 64 ميجا بيكسل، كما تضم الإعدادات مستشعر بزوايا عرض واسعة 120 درجة، وأيضاً مستشعر بعدسات macro بمسافة 2سم.

في إعلان تشويقي جاء من علامة شاومي الفرعية Redmi على Weibo، كشف عن تفاصيل مواصفات الإعدادات الرباعية للكاميرة الخلفية، التي تضم مستشعر رئيسي Sony IMX686 بدقة 64 ميجا بيكسل.

تنطلق سلسلة Redmi K30 بتجربة جديدة في التصوير، حيث نشرت الشركة نماذج للتصوير بكاميرة هاتف Redmi K30 والتي أكدت أيضاً على كفاءة الكاميرة.

ولقد سلطلت عينات الصور التي نشرت على Weibo على كفاءة ميزة “Deep Sea Glow” بمؤثرات متدرجة والتي تقدم في هواتف Redmi K30.

من جانب أخر إستعرضت تسريبات TENAA مواصفات هاتف Redmi K30، الذي يدعم إنتاج صور بدقة 20 ميجا بيكسل، كما يدعم كاميرة السيلفي المزدوجة تقنية الذكاء الإصطناعي، كما تضم الكاميرة ميزة Super Night View التي تدعم التصوير بكفاءة في الإضاءة المنخفضة عن طريق خفض التشويش بإستخدام خوارزمية متطورة للذكاء الإصطناعي.

Advertisements

وفي تسجيل الفيديو تنطلق سلسلة Redmi K30 بنمط تصوير الأفلام “Movie “، كما يأتي تطبيق الكاميرة بعدد 12 فلتر لتنقية وتحسينات اللقطات عند التصوير أثناء الحركة.

ولقد جاء هاتف Redmi K30 في قاعدة بيانات TENAA بنموذج رقم M1912G7BC، حيث يأتي بذاكرة عشوائية 6 أو 8 أو 12 جيجا بايت رام، كما يأتي بسعة تخزين 64 أو 128 أو أيضاً 256 جيجا بايت.

كما يظهر هاتف Redmi K30 في قاعدة بيانات TENAA بنظام تشغيل Android 10، على أن ينطلق الهاتف بعدد 6 إختيارات في الألوان المتاحة.

هاتف Redmi K30 يتميز بحجم 6.67 إنش في الشاشة، بجودة عرض full HD بلس بدقة 1080 في 2400 بيكسل، كما يأتي الهاتف بمعالج ثماني الأنوية بسرعة 2.2GHz، مع بطارية بقدرة 4400 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W.

المصدر

اعلان

