الهاتف Galaxy S11e سيدعم شبكات 5G وسيدعم الشحن السريع بقوة 25W

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لمعلومات جديدة تم الحصول عليها من هيئة CCC الصينية، فيبدو أن الهاتف Galaxy S11e والذي يحمل الإسم الرمزي SM-G9810 سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G. هذا العام، Galaxy S10 5G هو الوحيد الذي حصل على هذا الشرف، ولكن يبدو أن الأمور ستكون مختلفة في العام المقبل.

الهاتف Galaxy S11e سيدعم أيضًا الشحن السلكي السريع بقوة 25W علمًا أن الهاتف Galaxy S10e الحالي يدعم فقط الشحن السريع بقوة 15W. هذا الهاتف سيدعم USB Power Delivery، مما يعني أنه ستكون لديك مجموعة واسعة من أجهزة الشحن المتوافقة للإختيار من بينها.

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أما بخصوص الهاتفين Galaxy S11 و +Galaxy S11، فهما أيضًا سيدعمان الشحن السلكي السريع بقوة 25W، مما يعني أنه إذا كنت ترغب في الشحن السريع بقوة 45W، فقد يكون +Galaxy Note 10 هو خيارك الوحيد. وكما هو الحال هذا العام، فقد يحصل الهاتف Galaxy S11e على كاميرات أقل بالمقارنة مع الهاتفين Galaxy S11 و +Galaxy S11.