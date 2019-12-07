هاتف سامسونج القابل للطي المقبل سيضم كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل وتصميم صدفي

فاطمة أيت طالب - دبي - تزداد فرص إطلاق شركة سامسونج لهاتف ذكي قابل للطي ذات تصميم صدفي يومًا بعد يوم. أما وقد قلنا ذلك، فقد ظهر مصدر جديد يدعي أن الهاتف Galaxy Fold 2 القادم سيضم كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل وكاميرا مُقربة تستند على مبدأ المنظار توفر تقريبًا بصريًا يصل إلى ×5.

إذا كان هذا يبدو مألوفًا، فذلك لأن الشائعات السابقة ذكرت أن الهاتف Galaxy S11 المُرتقب سيحصل على نفس هذه الكاميرات. يُشاع أن هاتف سامسونج الصدفي القابل للطي القادم سيستخدم نفس الكاميرات المستخدمة في Galaxy S11، وسيتم الإعلان عنه على الأرجح في وقت ما خلال شهر فبراير المقبل، ولكن ليس بجانب سلسلة هواتف Galaxy S11 Series.