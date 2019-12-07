تسريب الصور الرسمية للهاتف Galaxy A51 قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - سامسونج تستعد للكشف عن بعض الأعضاء الجدد في سلسلة هواتف Galaxy A Series، وواحد من هذه الهواتف الذكية المنتظرة بشدة نجد الهاتف Galaxy A51 نظرًا إلى أن الهاتف Galaxy A50 الحالي حقق نجاحات كبيرة هذا العام في السوق وكان من بين الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا في العديد من الأسواق حول العالم.

حصلنا بالفعل من قبل على مجموعة من الصور الحاسوبية التي تجسد لنا كيف سيبدو تصميم الهاتف Galaxy A51. والآن، نحن هنا مع مجموعة من الصور الرسمية التي تستعرض لنا هذا الهاتف من زوايا مختلفة، وهي الصور التي تتماشى مع ما رأيناه في السابق.

وإنطلاقًا من هذه الصور، يتضح لنا أن الهاتف Galaxy A51 الجديد سيضم أربع كاميرات في الخلف وثقب من أجل الكاميرا الأمامية في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة على غرار سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series. ويبدو أن الهاتف Galaxy A51 سيضم شاشة AMOLED بإطار نحيف في جميع الجوانب الأربعة تمتاز بحجم 6.5 إنش، وسيضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل. ويٌقال بأن هذا الهاتف سيمتاز كذلك بأبعاد تبلغ 158.4 × 73.7 × 7.9 ملمتر.

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وعندما يتعلق الأمر بالكاميرات في الخلف، فقد تردد أن الهاتف Galaxy A51 سيضم كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 12 ميغابكسل أيضًا، فضلا عن كاميرا رابعة بدقة 5 ميغابكسل لإستشعار معلومات العمق.

الهاتف Galaxy A51 سيضم كذلك بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن من خلال منفذ USB Type-C الذي يتواجد بجانبه مكبر الصوت ومنفذ السماعات 3.5mm، كما أنه سيضم معالج ثماني النوى من طراز Exynos 9611، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه تم رصد الهاتف Galaxy A51 يحصل أيضًا على شهادة WiFi مما أكد لنا أنه سيأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10.

سيتم الإعلان رسميًا على الأرجح عن الهاتف Galaxy A51 في اليوم 12 ديسمبر في الحدث الذي سبق لشركة سامسونج أن شوقت له في فيتنام في وقت سابق من هذا الأسبوع.