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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| “Porta Via”..أول آلة إسبرسو محمولة “فعليا” في العالم بسعر 3995 دولارا
متابعة-سنيار: كشفت شركة “Rocket Espresso Milano” عن أول آلة إسبريسو محمولة فعليا في العالم.
Porta Via عبارة عن آلة إسبرسو من نوع prosumer مع مجموعة E61 تقليدية تعمل على الذراع، وصينية التنقيط، ومضخة اهتزاز Ulka فائقة الهدوء، ومقياس الضغط.
وهي سهلة الحمل، لكن هذا لا يقلل من قدرتها على إعطائك قهوة من الدرجة الأولى تماما مثل التي ستحصل عليها في مقهى.
تم تجهيز مجموعة Rocket من الدرجة التجارية في هذه الحزمة المدمجة التي يمكنها صنع القهوة واللبن في وقت واحد.
يبلغ وزن العلبة حوالي 29 كيلوجراما، وتشمل العلبة فتحات مبطنة بالرغوة لزوج من الأكواب والصحون الخزفية بالإضافة إلى مرشح من الفئة الاحترافية وإبريق وخزان مياه خارجي.
آلة إسبريسو “Porta Via” متاحة للشراء مقابل 3999 دولار.
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