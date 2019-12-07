كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شركة آبل قد تتخلى عن السماعات السلكية للأبد في 2021

متابعة-سنيار: تخطط شركة أبل لإزالة منفذ الشحن على أجهزة iPhone 2021، وفقا لمحلل Apple الشهير Ming-Chi Kuo.

وكتب كو في آخر تصريحاته، والتي نشرتها MacRumors، أنه يتوقع أن يلغى الطراز الأحدث منفذ [Lightning] ويوفر تجربة لاسلكية بالكامل”، .

ليست هذه هي المرة الأولى التي تشير فيها الشائعات إلى أن Apple قد تتخلص تدريجيا من منفذ Lightning، ولكن التخلص من منفذ الشحن بالكامل سيكون بمثابة تحول أكثر دراماتيكية من مجرد التبديل إلى USB-C.

وسيؤدي التحديث إلى جعل أدوات iPhone الأخرى، بما في ذلك جميع سماعات الرأس السلكية، غير قابلة للاستخدام، وسوف يجبر أصحاب iPhone على الاعتماد على البلوتوث، والتي يمكن أن تكون مشكلة.

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كما أن الشحن اللاسلكي فقط يثير تساؤلات حول ما إذا كانت شركة Apple ستعيد بساطها السحري اللاسلكي المشؤوم من Airpower، والذي اضطرت الشركة إلى إلغائه في وقت سابق من هذا العام بعد عدة تأجيلات.

تجدر الإشارة إلى أن Kuo يعتقد أن هذا التغيير المحدد سيقتصر على أجهزة “Pro” iPhone، ولن يشمل الموديلات الأرخص.

ولأول مرة، يتوقع كو أن تطلق آبل هاتف (آيفون إس إي 2 بلس) خلال النصف الأول من عام 2021 مع شاشة تملأ الواجهة بقياس 5.5 بوصات، أو 6.1 بوصات، مع نتوء أصغر مقارنة بالهواتف الحالية، وذلك بالنظر إلى أنه لن يدعم تقنية حساس التعرف على الوجه Face ID، كما أنه سيأتي مع حساس البصمة Touch ID ضمن زر الطاقة.

وقد تم إيقاف جهاز iPhone SE الأصلي، الذي كان له نفس الشكل مثل جهاز iPhone 5S بحجم 4 بوصة، في عام 2018.