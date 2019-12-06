Nokia تُطلق تلفازها الذكي الأول في الهند مع شاشة بحجم 55 إنش وبدقة 4K UHD

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Nokia بإطلاق أول تلفاز ذكي لها في الهند بالتعاون مع المتجر الإلكتروني المحلي FlipKart. إكتفت شركة Nokia بإطلاق طراز 55 إنش فقط من هذا التلفاز، ولكنها وعدت بإطلاق طرازات أخرى من هذا التلفاز في وقت لاحق.

يضم التلفاز Nokia 55CAUHDN شاشة بحجم 55 إنش وبدقة 4K UHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 60Hz، وسطوع عالي يصل إلى 400 شمعة، فضلا عن زاوية مشاهدة تبلغ 178 درجة. يستخدم التلفاز شاشة ADS، وهي تعد واحدة من تقنيات IPS ولديها خصائص مماثلة.

تدعم الشاشة مجموعة واسعة من الألوان بالإضافة إلى HDR، بما في ذلك دعم Dolby Vision. على الرغم من أن السطوع يصل إلى 400 شمعة وعدم وجود تعتيم كامل، فلا تتوقع تجربة HDR مميزة. وبصرف النظر عن الشاشة، فهذا التلفاز الذكي يضم كذلك نظام صوتي من شركة JBL عبارة عن عارضة صوتية في الأسفل. أنت تحصل أيضًا على Dolby Audio و DTS Tru Surround في الجانب المتعلق بالبرمجيات.

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هذا التلفاز الذكي يضم كذلك معالج رباعي النوى بتردد 1GHz، ومعالج رسوميات من فئة Mali-450، فضلا عن ذاكرة عشوائية بحجم 2.25GB، وذاكرة داخلية بحجم 16GB. هذا التلفاز الذكي يدعم كذلك البلوتوث 5.0 و WiFi، ويضم ثلاثة منافذ HDMI، فضلا عن منفذي USB.

كما يمكنك أن تتوقع، فهذا التلفاز الذكي الجديد من شركة Nokia يعمل بالإصدار 9.0 من نظام Android TV مع دعم Chromecast. وعلى ذكر نظام التشغيل، فهو يأتي مسبقًا مع Netflix و Youtube و Hotstar.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة Nokia ستبدأ ببيع هذا التلفاز على متجر FlipKart إبتداء من 10 ديسمبر مقابل 41999 روبية هندية، وهو ما يُعادل 589 دولار أمريكي. وللآسف، ليست لدينا في الوقت الراهن أي معلومات حول ما إذا كانت شركة Nokia تخطط لإطلاق هذا التلفاز الذكي على الصعيد العالمي أم لا.