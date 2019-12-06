أفضل محاكي أندرويد على نظام لينكس يمكنك الإعتماد عليه لتجربة البرامج

هل فكرت سابقاً في حاجتك لتحميل محاكي أندرويد على نظام لينكس ؟! على الأغلب لا ولكن الحقيقة ان هناك من يحتاج مثل هذه التجربة ومثل هذه البرامج وخاصةً المبرمجين الذين يعملون على كتابة برامج ويحتاجون لتجربتها بشكل مستمر وخاصةً أن هؤلاء يحبون إستخدام نظام لينكس كنظام تشغيلهم الأساسي بإستمرار ولذلك اليوم سنقدم لكم مجموعة برامج محاكي أندرويد لنظام لينكس.

يعتبر نظام لينكس الأب الروحي لنظام الأندرويد وقد إعتمد عليه مطوري الأندرويد ومؤسسيه في بداية دورة حياة النظام لتقديم بيئة عمل مبدأية وشكل مبدأي للنظام قبل أن يتخصص نظام الأندرويد ويصبح نظاماً فريداً ومنفرداً بحد ذاته ولهذا فإننا اليوم سنقدم لكم هذه المحاكيات التي تساعدك على الحصول على أفضل تجربة أندرويد على اللينكس .

أفضل محاكيات أندرويد على نظام لينكس .

سنقدم نبذة بسيطة ومختصرة عن كل محاكي بالطبع مع روابط تحميله وإن كان مجانياً أم لا .

محاكي Anbox :

يعتبر هذا المحاكي واحداً من الأدوات القوية المتاح تحميلها مجاناً لأنظوة لينكس وهو يعمل عن طريق وضع وتثبيت نظام تشغيل أندرويد بأكمله في حاوية أو Container خاص به يسمح له بالإتصال والعمل مع الـ kernal الخاص بلينكس ويوفر محاكة لبرامج الأندرويد بشكل أكثر من ممتاز .

يمتيز البرنامج بنقطتين أساسيتين الأولى وهو انه يسمح لنظام الأندرويد بأن يعمل بشكل كامل من داخل حاوية خاصة Container خاص به بعيداً عن النظام الأساسي وهذا يعني انك لن تخشى عبث برامج الأندرويد أو البرمجيات الخبيثة بالنظام الخاص بك وأذيته، والثانية هي أن البرنامج يسمح بدمج كامل لنظام الأندرويد مما يعني ان نظام الأندرويد الخاص بك سيستخدم جميع موارد جهازك دون الحاجة إلى تخصيص أي برمجيات بشكل جانبي أو منفرد.

رابط التحميل.

ARChon محاكي أندرويد على نظام لينكس :

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توجد نسخة من هذا المحاكي على نظام ويندوز وماك وهي مثل نسخة لينكس تعمل داخل متصفح الإنترنت وتحديداً Chrome ويمكنك

من خلالها تحويل أي برنامج أندرويد إلى برنامج يعمل بسلاسة مع الويندوز وقابل للتحميل عليه.

لا يمكننا القول بأن Archon محاكي بالشكل المعتاد أو المتعارف عليه ولكن هو يستخدم حلاً خلفياً للإستفادة من توافقية متصفح كروم مع الأندرويد، بالطبع لا يمكنني أن أنصح بمثل هذا البرنامج مع حالات الإستخدام الإحترافية أو حتى تلك التي تحتاج فيها لتجربة البرنامج ولكن يمكن إستخدامه في حالة تجربة البرامج من باب الترفيه أو الحصول على برنامج معين لأداء غرض معين .

رابط تحميل البرنامج لاحظ أنك تحتاج إلى تحميل متصفح Chrome أولاً قبل أن تقوم بتحميل الأداة.

محاكي Genymotion :

يعتبر هذا المحاكي واحداً من المحاكيات التجارية والتي توجد منها نسخ مختلفة تعمل بكفاءة على نظام ويندوز و ماك وهو مفيد للغاية في حالة الإستخدام مع المطورين الذين يبحثون عن تجربة لا تشوبها شائبة أو حتى المستخدمين الذين يحاولون الوصول إلى أفضل نتيجة وأفضل تجربة مستخدم على الإطلاق.

العيب الوحيد الذي يواجهك مع هذا المحاكي هو أنه ليس مجانياً ولكن حين تعرف باقي مميزاته مثل الـ ScreenCasting او دعم محرك رسوميات Open GL ستعرف أنه يسحتق أمواله، بالطبع ينصح بهذا البرنامج للجميع على الأقل إن كنت قادراً على دفع ثمنه والحصول عليه.

رابط الإشتراك في البرنامج وتحميله .

نأمل أن تكون القائمة أعجبتكم وأفادتكم في محاولة الحصول على محاكي أندرويد على نظام لينكس يعمل بشكل جيد ويؤدي المطلوب منه بكفاءة ويساعدكم على بدء رحلتك في عالم تطوير برامج الأندرويد .