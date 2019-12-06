شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أغرب 8 حقائق عن الأرض منها الجاذبية مش واحدة فى كل مكان واليوم كان 6 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن كوكب الأرض يحمل الكثير من الأسرار، وكذلك تدور حوله العديد من المعلومات الغريبة، ولعل أبرزها أن الجاذبية ليست واحدة بكل الأماكن على الكوكب، فهى تختلف من منطقة لأخرى وليس ذلك فقط بل هناك أمور أخرى أغرب نقدمها لك وفقا لما ذكره موقع " climatekids.nasa".

جاذبية الأرض ليست هي نفسها في كل مكان إذا كانت الأرض ناعمة ومستوية، لكانت الجاذبية هي نفسها في كل مكان، لكن الأرض بها الجبال والمحيطات والوديان وغيرها من المعالم، التى تسبب الاختلافات في الجاذبية عبر الأرض، وهناك مهمة تسمى GRACE على قمر صناعي يدور حول الأرض يقوم بتخطيط الجاذبية عبر السطح ويكشف عن هذه الاختلافات. جاذبية الأرض ليست هي نفسها في كل مكان إذا كانت الأرض ناعمة ومستوية، لكانت الجاذبية هي نفسها في كل مكان، لكن الأرض بها الجبال والمحيطات والوديان وغيرها من المعالم، التى تسبب الاختلافات في الجاذبية عبر الأرض، وهناك مهمة تسمى GRACE على قمر صناعي يدور حول الأرض يقوم بتخطيط الجاذبية عبر السطح ويكشف عن هذه الاختلافات.





اليوم كان 6 ساعات وبيزيد عبر الزمن اليوم كان 6 ساعات وبيزيد عبر الزمن عندما تشكلت الأرض لأول مرة قبل 4.6 مليار سنة، كان طول اليوم نحو ست ساعات، ولكن منذ ذلك الحين، تباطأت الأرض فى دورانها، وأصبحت تستغرق وقتا أطول لتدور حول نفسها.

الأرض ليست مستديرة تمامًاالأرض أكثر سمكا حول خط الاستواء، حيث يبلغ سمكها، لذلك فإنه عندما ترى صورة للأرض تبدو دائرية، إلا أنها ليست دائرية تماما.

وكل 100 عام ، يحصل اليوم على 0.0017 ثانية أطول، لأن القمر يبطئ دوران الأرض بالمد والجزر الذى يخلقه، كما أنه مع ارتفاع المد والجزر في جميع أنحاء الأرض، فإنه يخلق قوة تبطئ دوران الأرض.





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القارات تتحرك دائمامنذ نحو 250 مليون سنة، كانت جميع القارات التي نراها اليوم شبه قارة واحدة كبيرة تسمى Pangea، ولقد تحركوا ببطء منذ ذلك الحين لتنتشر وتشكل القارات التي نراها اليوم.

لم يكن هناك عصر جليدي واحد ربما سمعت عن العصر الجليدي على الأرض، ولكن هذا لم يحدث فقط مرة واحدة منذ 30،000 سنة، فربما كان هناك ما يصل إلى أربعة عصور جليدية مختلفة في الماضي، وخلال هذه الأوقات، كانت الأرض مغطاة بالكامل بالجليد. المكان الأكثر جفافا على الأرض بالقرب من المحيط المكان الأكثر جفافا على الأرض بالقرب من المحيط تعد صحراء أتاكاما في شمال تشيلي أكثر المناطق جفافا على الأرض، حيث يقال إن منطقة هناك لم تحصل على المطر لمدة 400 سنة، ومع ذلك، تقع هذه الصحراء بجوار أكبر مسطح مائي على الأرض وهو المحيط الهادي. لن تشرق الشمس إلى الأبدلا شيء في الكون كله يدوم إلى الأبد، فحتى شمسنا ستنفد من الطاقة في حوالي خمسة مليارات سنة، وإذا كان أي شخص موجودًا عندما يحدث ذلك، فسيتعين عليهم مغادرة الأرض والعثور على كوكب جديد. لن تشرق الشمس إلى الأبدلا شيء في الكون كله يدوم إلى الأبد، فحتى شمسنا ستنفد من الطاقة في حوالي خمسة مليارات سنة، وإذا كان أي شخص موجودًا عندما يحدث ذلك، فسيتعين عليهم مغادرة الأرض والعثور على كوكب جديد.





الأرض يدور حول أشياء غير القمرإلى جانب قمرنا، هناك جسمان آخران في الفضاء يدوران بالقرب من الأرض، وإنهم ليسوا حقا "أقمار"، فإحداها كويكب يتبع الأرض بينما ندور حول الشمس، ويسمى Cruithne، ويدور كويكب آخر حول الشمس بالقرب منا ولكن مداره على شكل حدوة حصان، لذلك يقترب من الأرض كل 95 عامًا فقط، ويسمى الكويكب 2002 AA29..