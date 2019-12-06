شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف حكاية أقوى فيضان بالهند وكارثة تشريد 2 مليون شخص منذ 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصفت فيضانات عنيفة جنوب الهند فى مثل هذا اليوم منذ 4 سنوات فقط، حيث تسببت فى مقتل حوالى 300 شخص وتشريد نحو 1.8 مليون آخرين، كما توفى 18 مريضًا في مستشفى خاص من جراء هذا الفيضان، ما زاد عدد القتلى الرسمي البالغ 280 شخصًا الذين تأكد مقتلهم في الكارثة.

ووفقًا لما ذكره موقع " cnbc" الأمريكى، بقيت أجزاء من المدينة الساحلية المستوية تحت الماء لمسافة ثمانية أقدام (2.5 متر) لليوم الرابع من الفيضانات، وتم إغلاق مطار تشيناي التجاري.



فيضان جنوب الهند كما قضى العديد من السكان أيام على أسطح المنازل منذ سقوط أكثر من 345 ملم (14 بوصة) من الأمطار على مدار 24 ساعة في الأول من ديسمبر. Advertisements وقال وزير الصحة ج. رادكريشنان في أحد أكثر الحوادث إثارة للصدمة، إن 18 مريضًا في وحدة العناية المركزة في مستشفى MIOT الدولي توفوا، بعد أن غمرت الفيضانات مولدات تدير أنظمة دعم الحياة.



فيضان جنوب الهند

وأسقطت المروحيات العسكرية الطعام على السكان على أسطح المنازل، ونشرت وزارة الدفاع 4000 من الجنود الذين للمساعدة في جهود الإنقاذ، كما أنه كثير من سكان الأحياء الفقيرة الذين جُرفت منازلهم، جلسوا في العراء.