الهاتفين Galaxy S10 Lite و Galaxy Note 10 Lite يواصلان حصد المزيد من الشواهد

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد رأينا في الأونة الأخيرة صور حاسوبية تجسد لنا كيف ستكون تصاميم الهاتفين Galaxy A81 و Galaxy A91 اللذين يُقال أنهما سيصدران في بعض الأسواق تحت الأسماء Galaxy Note 10 Lite و Galaxy S10 Lite على التوالي. لا توجد أي معلومات من سامسونج عن هذين الهاتفين، ولكن تم رصد هذين الهاتفين الآن يحصلان على مصادقة هيئة Bluetouth SIG، مما يشير إلى الإطلاق الوشيك.

تم إدراج الهاتف Galaxy S10 Lite على موقع هيئة Bluetouth SIG تحت الإسم الرمزي SM-G770F، بينما تم إدراج الهاتف Galaxy Note 10 Lite تحت الإسم الرمزي SM-N770F. لا تكشف لنا الشهادات الممنوحة لكلا الهاتفين عن أي معلومات، ولكن الشائعات تشير إلى أن Galaxy Note 10 Lite سيضم المعالج Exynos 9810.

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ستعقد شركة سامسونج حدثًا في اليوم 12 ديسمبر في فيتنام للكشف عن سلسلة هواتف Galaxy A Series 2020، وقد نرى الشركة الكورية الجنوبية تكشف أيضًا عن الهاتفين Galaxy A81 و Galaxy A91 في هذا الحدث.