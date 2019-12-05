معالجات Snapdragon الجديدة ستدعم رخصة القيادة الإفتراضية أو وثيقة الهوية الإفتراضية على الأندرويد

فاطمة أيت طالب - دبي - اليوم ضمن فعاليات مؤتمر كوالكوم السنوي Snapdragon Tech Summit، أعلنت الشركة أن معالجاتها الجديدة ستدعم رخصة القيادة الإفتراضية أو وثيقة الهوية الإفتراضية من خلال واجهة برمجة التطبيقات Android Identity Credential API.
وبخصوص هذا الموضوع صرحت شركة كوالكوم بالقول : ” يسعدنا للغاية أن نعلن أن Snapdragon سيكون أول معالج للأجهزة المحمولة يدعم واجهة برمجة التطبيقات Android Identity Credential API، مما يعني أن رخصة القيادة الإفتراضية ووثيقة الهوية الإفتراضية ستصبح ممكنة مع نظام Android R “.
تم رصد واجهة برمجة التطبيقات هذه لأول مرة في وقت سابق من هذا العام من قبل أحد المطورين في منتدى XDA Devlopers والذي نشر منشور يوضح فيه نوايا الأندرويد لإنشاء إطار عمل آمن لتخزين مستندات التعريف الشخصية. تحقق من منشور XDA Developers للحصول على معلومات حول كيفية عمل واجهة برمجة التطبيقات هذه، حتى عندما تكون البطارية منخفضة جدًا لتشغيل النظام.
المحاكاة الافتراضية لبطاقات الهوية هو شيء كنا نتوقعه في السنوات القليلة الماضية، ويبدو أنه مع نظام الأندرويد، يمكن لإطار عمل موحد أن يجعل ذلك ممكنًا.
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