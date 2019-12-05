شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل: 80% من تطبيقات أندرويد تشفّر تصفح مستخدميها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل أن حوالى 80% من تطبيقات أندرويد فى الوقت الحالى تقوم بتشفير حركة تصفح المستخدمين بشكل افتراضى وذلك بفضل طبقة الحماية TLS .

وبحسب موقع cso الاسترالى، فيعتبر TLS بروتوكول تشفير مستخدم من قبل كافة النطاقات التى تعتمد تشفير زيارات المستخدمين HTTPS، وعندما تتم عملية تشفير التصفح، فلا يمكن لأى جهة خارجية اعتراضها .

الجدير بالذكر أن جوجل سبق وأن أتاحت لمطورى التطبيقات ضبط إعدادات الاتصال لمستخدمى تطبيقاتها بدون الحاجة لتعديل شفرة التطبيق وذلك منذ إطلاق أندرويد 7 قبل ثلاثة أعوام، ومع إطلاق أندرويد 9 العام الماضى، أصبحت هذه السياسة إجبارية على كافة المطورين، بحيث تتحول إلى اتصالات HTTPS المشفرة افتراضياً.