Xiaomi Mi10 و Meizu 17 سيصلان في أوائل العام المقبل مع المعالج Snapdragon 865

فاطمة أيت طالب - دبي - في أعقاب إعلان شركة كوالكوم عن المعالج Snapdragon 865، سارعت العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية لطمأنة عشاقها إلى أنها ستقوم بإطلاق هواتفها الذكية الرائدة القادمة مع هذا المعالج. بينما أكدت بعض الشركات إلتزاماتها، أعلنت شركات أخرى عن الهواتف الخاصة بها التي ستستخدم هذا المعالج.
أكد المؤسس المشارك لشركة Xiaomi، السيد Lin Bin خلال مؤتمر كوالكوم السنوي Snapdragon Tech Summit أن الهاتف Xiaomi Mi10 سيكون من أوائل الهواتف التي ستضم المعالج Snapdragon 865. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا الحساب الرسمي لشركة Meizu على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo كذلك أن الهاتف Meizu 17 سيصل مع نفس المعالج في ربيع العام 2020.
إعتدنا أن نرى شركة Xiaomi تصدر مثل هذه الإعلانات في مؤتمرات Snapdragon Tech Summit الماضية، ولكن لا يمكننا أن نقول نفس الشيء عن شركة Meizu، فمن المثير للإهتمام أن نرى هذه الشركة تدلي بهذا الإعلان الآن، وخصوصًا إذا علمنا أن الشركة كشفت عن الهاتف Meizu 16T الذي يعمل بالمعالج Snapdragon 855 قبل شهر واحد فقط.
المعالج Snapdragon 865 الجديد من شركة كوالكوم سيضم المودم Snapdragon X55 المتوافق مع شبكات الجيل لخامس 5G، ولكن ينبغي أن يتم الكشف عن المزيد من المواصفات قريبًا.
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