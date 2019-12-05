بعض طرازات 2019 من MacBook Pro 13 تعاني من مشكلة الإنطفاء العشوائي

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تملك طراز 2019 من نسخة 13 إنش من الحاسوب المحمول MacBook Pro وتعاني من مشكلة الإنطفاء العشوائي، فإعلم أنك لست وحدك. قامت شركة آبل مؤخرًا بنشر مستند للدعم تؤكد فيه أنها على علم بأن هناك بعض طرازات 13 إنش من MacBook Pro التي تواجه هذه المشكلة.

لاحظ أن هذا الخلل يؤثر غالبًا على حواسيب MacBook Pro التي تم إصدارها في منتصف العام وتؤثر فقط على نسخة 13 إنش. إذا كنت تملك نسخة 13 إنش قديمة من MacBook Pro، فأنت على الأرجح لن تتأثر بهذه المشكلة، ولكن إذا كنت كذلك، فقد يكون ذلك مرتبطًا بشيء آخر.

لا يزال من غير الواضح ما الذي يمكن أن يتسبب في هذه المشكلة، ولكن مستند الدعم من آبل يوضح بعض الخطوات التي يمكن للمستخدمين إتخاذها لمحاولة حل المشكلة. وذلك لأن شركة آبل تطلب من المستخدمين تقليص بطارية حواسيبهم المحمولة إلى أقل من 90% وتوصيلها بمحول الطاقة، وتشغيله وإيقاف جميع التطبيقات وتركه يشحن لمدة 8 ساعات على الأقل.

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يُطلب من المستخدمين بعد ذلك الترقية إلى الإصدار الأحدث من نظام macOS، والذي يبدو أنه ينبغي أن يعالج المشكلة. يبدو وكأنها خطوات غريبة ومحددة، ولكن إذا كنت تعاني من مشكلة الإنطفاء العشوائي، فبإمكانك تجربة هذه الطريقة، حيث يمكنك الإتصال بشركة آبل للحصول على مزيد من الدعم.