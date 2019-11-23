شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق ميزة جديدة بمساعدها للأطفال.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة جوجل ميزة جديدة لمساعدها الشخصي Assistant تستهدف الأطفال، والتى تعرف بـ "My Storytime" حيث تتيح للمستخدم تسجيل القصص وإتاحتها على الأجهزة التى تتضمن Nest Mini وNest Hub بالإضافة إلى Hub Max.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقد تم تصميم هذه الميزة أساسًا للآباء والأمهات، حيث يمكنهم تسجيل صوتهم خلال قراءة فصول من القصص ومن ثم يمكن للطفل إعادة الاستماع إليها مرة أخرى من خلال المساعدات الذكية المتاحة بصوت عالي، وهي الميزة التى تعتبر مفيدة للغاية في الكثير من الحالات.

ويمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الميزة، من خلال الذهاب إلى موقع الخدمة، ثم إنشاء حساب خاص للعائلة والبدء في إنشاء مكتبة من القصص المسجلة، وبمجرد مشاركتها مع الوالدين في المنزل، يمكن للأطفال الاستماع إليها في أي وقت، كما يمكن لمستخدمي My Story time تسجيل القصص (باستخدام ميكروفون) مباشرةً من الموقع الرسمي، أو تحميل ملفات صوت MP3 باستخدام أداة داخل لوحة معلومات My Story time.

وتقول جوجل أن الملفات يتم حفظها بشكل آمن في السحابة ولا يمكن الوصول إليها إلا بواسطة الأشخاص الذين تمت مشاركتها معها.