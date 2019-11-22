شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الفتيات يغيرن جنسهن على انستجرام إلى ذكر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تستخدم انستجرام، فقد تكون لاحظت أن العديد من النساء يغيرن جنسهن إلى ذكر، إذ نشأ هذا التريند فى محاولة لخداع الخوارزمية المتحيزة جنسيا للتطبيق المملوك لفيس بوك، والتى تم طرحها فى إبريل الماضى.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، تسبب التغيير فى الخوارزمية إلى تقليل ظهور بعض المنشورات، وهو الأمر الذى أثر على النساء أكثر من الرجال، وفى ذلك الوقت، قال انستجرام موضحا التغيير الجديد: "لقد بدأنا فى تقليل انتشار المشاركات غير الملائمة والتى لا تتعارض مع إرشادات مجتمع انستجرام، مما سيحد من ظهور بعض أنواع المنشورات على صفحات Explore والهاشتاج الخاصة بنا".

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وأضاف انستجرام: "على سبيل المثال، ستظل رسالة تظهر فى الخلاصة إذا كنت تتبع الحساب الذى ينشرها، ولكن قد لا يظهر هذا النوع من المحتوى للمجتمع الأوسع فى صفحات الاستكشاف أو الهاشتاج".

بينما زعمت انستجرام أن التغيير كان محاولة "للحفاظ على أمان الناس" فى التطبيق، وجدت العديد من النساء المحبطات أن التغيير قد أثر بشكل كبير على مستويات مشاركتهن.

رداً على ذلك، اقترح مستخدم لتطبيق انستجرام أن تغيير الجنس من أنثى إلى ذكر يمكن أن يحسن الأمر.