خدمة الخرائط Apple Maps كلفت شركة آبل ” مليارات الدولارات “

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما قامت شركة آبل بإطلاق خدمة الخرائط Apple Maps لأول مرة، أبصمت هذه الخدمة على بداية كارثية بحيث لم تنجح كما هو مخطط لها، فقد كانت تقود السائقين إلى إتجاهات خاطئة. كان الأمر سيئًا للغاية، حيث إضطر الرئيس التنفيذي لشركة آبل، السيد Tim Cook إلى تقديم إعتذار رسمي لكافة المستخدمين، وأوصى المستخدمين بإستخدام الخدمات الأخرى مثل Google Maps و Nokia HERE حتى تقوم الشركة بإصلاح خدمة Apple Maps.

على مر السنين، قامت شركة آبل بتحسين خدمة Apple Maps، ولكن يبدو أن ذلك كان مكلفًا. في رد على أسئلة اللجنة القضائية بمجلس النواب كجزء من تحقيق مستمر متعلق بمكافحة الإحتكار، إتضح أن شركة آبل أنفقت بالفعل مليارات الدولارات على خدمة الخرائط Apple Maps. كانت آبل قد ألمحت سابقًا إلى أن الخدمة قد كلفت الشركة قدرًا كبيرًا من المال، والآن إتضح أن الشركة أنفقت مليارات الدولارات.

عدد المليارات التي أنفقتها شركة آبل على خدمة Apple Maps لا يزال غير معروف، ولكن يبدو أن عملية الإصلاح التي خضعت لها هذه الخدمة على مر السنين كانت مُكلفة بالفعل. ووفقا لشركة آبل، فقد أكدت أن خدمة Apple Maps قطعت اليوم شوطًا طويلاً عما كانت عليه في الأيام الأولى.

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في الواقع، خدمة Apple Maps أصبحت تملك الآن ميزات يمكنها التنافس مع ميزات Google Maps، مثل الخرائط الداخلية، وميزة Look Around التي ظهرت لأول مرة مع نظام iOS 12 والتي قارنها البعض مع Google Street View من جوجل.