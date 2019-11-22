شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على هيكل عظمى لثعبان يمتلك أرجل وكان يستطيع المشى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت البقايا المكتشفة من قبل الخبراء، أنه خلال السبعين مليون سنة الأولى من تطور الأفاعى، كانت تملك أرجلا خلفية.

بالإضافة إلى ذلك، وفرت دراسات البقايا معلومات حول كيفية تطور جمجمة الثعبان المرنة من أسلافها السحالي.

قام فريق بحث دولى بإجراء مسح ضوئى ومجهرى عالى الدقة لجمجمة ثعبان يطلق عليه اسم "ناجاش"، لتحديد بيانات جديدة عن التطور المبكر للأفاعي، حسب سبوتنيك.

ومن المعروف أن الثعابين لا تمتلك أرجل، مثل العديد من السحالى أيضا، ولكنها تتميز عن بعضها البعض بجماجمها، حيث تحدد الجمجمة حجم الفريسة التى يمكن أن يبتلعها الثعبان.

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ويشار إلى أن جمجمة "ناجاش" محفوظة بشكل جيد، الأمر الذى قدم للعلماء قدرا كبيرا من المعلومات حول كيفية تطور الجمجمة لدى الثعابين.

ووفقا للعلماء، فإن "ناجاش" يظهر أن الثعابين تطورت من السحالى، كما تنبأ عالم الأحياء داروين، وفق جريدة "Science Advances" العلمية.

وأظهرت شجرة العائلة الجديدة أن الثعابين كانت تمتلك أرجلا خلفية صغيرة تكونت خلال أول 70 مليون سنة من تطورها.