شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توسع نطاق خدمة Google Pay فى 17 دولة جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسعت شركة جوجل من توافر خدمة Google Pay إلى 17 دولة جديدة ، كما يوجد هناك الآن 62 مصرفًا حول العالم يدعمون منصة الدفع غير النقدية، بما فى ذلك بلدان فى أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
وتشمل قائمة الدول الجديدة كلا من "استراليا وكندا وشيلى، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وفنلندا، وألمانيا، واليابان والنرويج و بولندا، وروسيا، وسلوفاكيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وأوكرانيا".
و بالاطلاع على القائمة، يوجد نصف المؤسسات المالية فى الدنمارك، ولعل آخر مرة ظهر فيها مثل هذا الإصدار الضخم كان فى يوليو عندما تم إضافة 25 بنكا، ومع هذه الإضافات الجديدة، فإن الخدمة أصبحت متاحة حاليًا فى 30 دولة حول العالم ، حيث تدعم مئات البنوك التقليدية ومنصات التكنولوجيا الحديثة مثل Revolut و Monzo ، إلخ.
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