كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| حقيبة الظهر “NEX” ذات وسادة هوائية تدعم ظهرك

متابعة-سنيار: إذا أصبحت حقيبتك غير مريحة أثناء الرحلات الطويلة أو المغامرة، فقد تكون مهتما بحقيبة الظهر “NEX” التي لا تدعم ظهرك فحسب، بل يوفر لك أيضا سعة تخزينية إضافية لأثمن أغراضك مثل جوازات السفر والهواتف المحمولة وغيرها.

وقال مطورو الحقيبة: “انطلاقا من حذاء NIKE AIR قمنا بتكييف AIR TECH الخاص بنا، الحاصل على براءة اختراع، من أجل NEX، وصنعنا حقيبة ماركات متوافقة مع 95٪ من الحقائب في السوق”.

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يقوم هذا التصميم المبتكر بتوزيع الوزن بشكل متساوٍ على كتفك بالكامل، مما يجعل الأحمال تبدو أقل وزنا بنسبة 30٪، مع الحفاظ على رقبتك وظهرك وكتفيك في وضع مريح لتحسين وقفتك. ”

تم إطلاق NEX عبر Indiegogo وهي متوفرة للدعم مقابل 46 جنيها إسترلينيا.