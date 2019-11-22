شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات يطرح فلتر جديدا يتيح لك الانتقال بالزمن من الطفولة للكبر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تطبيق سناب شات عن "فلتر" جديد، أطلق عليه اسم "آلة الزمن" Time Machine، والذى يتيح لك الانتقال بالزمن من الطفولة للكبر.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، يحول الفلتر الجديد وجهك إلى طفل ورجل عجوز، إذ يتميز بشريط متحرك، للتمرير ورؤية وجهك عبر السنين، بداية من طفل رضيع وصولا إلى شخص مسن.

يستخدم الفلتر نماذج تدريب متقدمة وتقنية شبكة عصبية قوية، والتى لا تحول فقط وجهك، بل أيضًا شعرك على الفور تقريبًا.

وقال سناب شات: "يرى مستخدمو سناب شات يوميا أكثر من عشرة عدسات للاختيار من بينها، وقد تختلف هذه العدسات من شخص إلى أخر استنادًا إلى تفضيلات Lens الخاصة بذلك الشخص وأنماط الاستخدام".

وأضاف سناب شات: "اليوم، تم تصميم معظم العدسات المتوفرة فى حامل العدسة الرئيسى بواسطة فريق Snap من المصممين داخل الشركة؛ كما تتوفر الآلاف من العدسات الإضافية التى أنشأها المستخدمين باستخدام Lens Studio".

كيفية استخدام فلتر 'Time Machine'

1. افتح تطبيق Snapchat واضغط على الشاشة أو اضغط على زر Smiley

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2. بحث عن الفلتر، فهو يحتوى على رمز للطفل ولشخص مسن.

3. حدد الاتجاه الذى تريده باستخدام السهم الدوار

4. اضبط شريط التمرير لليسار ليعيد الزمن للخلف، ثم توجه نحو اليمين لإضافة المزيد من السنوات.

5. اضغط مع الاستمرار على زر التسجيل.

6. قم بمشاركة الفيديو أصدقائك على Snapchat ، أو قم بتنزيل الفيديو لمشاركته على منصات أخرى.