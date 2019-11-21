تقنية الشحن السريع بقوة 100W ستشق طريقها لهواتف Xiaomi في العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - تقنية الشحن السريع ليست جديدة تمامًا، ولكن كما يتذكر البعض، فقد قامت شركة Xiaomi في وقت سابق من هذا العام بإستعراض تقنية جديدة للشحن تُدعى Xiaomi Super Charge Turbo والتي تتيح إمكانية الشحن بقوة 100W. ما يعنيه هذا هو أنه يمكن لتقنية الشحن السريع هذه شحن بطارية بسعة 4000mAh بالكامل في غضون 17 دقيقة فقط.

بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون متى قد نرى هذه التكنولوجيا تشق طريقها إلى الهواتف الذكية، فسوف يكون من دواعي سرورنا أن تعلم أنه خلال مؤتمر Xiaomi السنوي للمطورين، ألمحت الشركة إلى أن هذه التقنية ستصل لهواتفها الذكية في العام 2020. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت الشركة كذلك عن ميزات تكنولوجيا الشحن السريع هذه.

يشمل ذلك كيف سيتميز الشاحن بمضخة شحن عالية الجهد وبطارية مزدوجة. ستكون هناك أيضًا العديد من ميزات الأمان المدمجة مع العلم بأن شركة Xiaomi تدعي بأنه ستكون هناك 9 طبقات من الحماية. ستكون هناك أيضًا وحدة MCU مستقلة للتحكم في الشحن، كما تستخدم أيضًا هيكل MTW في البطارية مما يساعد في تقليل درجات الحرارة والمقاومة الداخلية.

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سيكون من المثير للإهتمام أن نرى كيف سيكون أداء تكنولوجيا الشحن هذه. هذا لأن هناك إمكانية أن تتسبب تقنية الشحن السريع في تقليص العمر الإجمالي للبطارية، ولكن إذا كان الشحن السريع يمثل أولوية بالنسبة لك، فهذا بالتأكيد يستحق الإهتمام.