شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس تليجرام يطالب المستخدمين بحذف واتس آب ويتهمه بالتجسس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب "بافل دروف" مؤسس تطبيق التراسل الفوري المشفر " تليجرام"، المستخدمين، بضرورة حذف تطبيق واتس آب المملوك لشركة فيس بوك من هواتفهم الذكية، متهما إياه بأنه برنامج تجسس محتمل.

وبحسب صحفية "اندبندنت"، فقد أشار "دروف" إلى المخاطر الأمنية المتعلقة بواتس آب، قائلا أن التطبيق يجعل الهواتف الذكية عرضة للقراصنة من قبل أجهزة الأمن الحكومية، وقال إنه يمكن الوصول إلى جميع البيانات على الهواتف الذكية التي لديها واتس آب عن طريق إرسال فيديو إلى المستخدم.

Advertisements

ويقول دوروف إنه متأكد من أن هذه الثغرات الجديدة ستستخدم ضد الصحفيين والناشطين، حسبما ذكرت انترفاكس.

وكتب دوروف على قناته بتليجرام :"من غير المحتمل أن يقوم واتس آب عن طريق الخطأ بإخفاقات أمنية خطيرة ومناسبة للمراقبة بشكل منتظم، كما أنه يمكن أن يستخدم البعض هذه المشكلة كخطأ في الكود تم إنشاؤه عن قصد من قبل المطورين والسماح للوصول غير المصرح به إلى البيانات.