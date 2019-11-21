تكنولوجيا: ابل تطلق حافظة بطارية لهواتف iPhone 11 وiPhone 11 Pro وأيضاً iPhone 11 Pro Max

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة ابل حافظة بطارية ذكية لدعم مستخدمي هواتف iPhone 11 وiPhone 11 Pro وأيضاً iPhone 11 Pro Max، والتي تأتي بتصميم يحاكي الإصدار السابق من الحافظة مع سعر 129 دولار.

تتوفر الآن على موقع ابل الرسمي الإصدارات الجديدة من حافظة البطارية التي تتوافق مع سلسلة هواتف iPhone 11، والتي تأتي بتصميم يحاكي حافظة البطارية الذكية لهواتف iPhone XS، على أن تقدم الحافظة سعة إضافية لبطارية هواتف iPhone 11.

وتقدم حافظة البطارية الجديدة من ابل لهواتف iPhone 11 وiPhone 11 Pro وأيضاً iPhone 11 Pro Max عمر شحن أطول حتى 50%، كما تأتي بطارية الحافظة بتصميم من ألياف المايكروفايبر من الداخل، بينما تتميز الحافظة من الخارج بتصميم أملس من السيليكون.

كما تأتي حافظة البطارية من ابل بزر مخصص لإطلاق تطبيق الكاميرة حتى في حالة إغلاق الهاتف، حيث يمكن إلتقاط الصور عن طريق الضغط السريع على هذا الزر، بينما يمكن للضغط المطول أن يدعم المستخدم في بدء تسجيل الفيديو، كما يدعم هذا الزر العمل مع كاميرة السيلفي أيضاً.

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أيضاً يمكن لحافظة البطارية الذكية أن تتوافق مع شاحن بمعايير Qi، حيث يمكن شحن البطارية والهاتف في نفس الوقت، كما يمكن شحن حافظة البطارية بآداء أسرع عن طريق الشحن عبر شاحن USB-PD، أيضاً تدعم الحافظة إكسسوارات Lightning مثل سماعة EarPods اللاسلكية بموصلات Lightning، أو محول Lightning رقمي.

وتتكامل حافظة البطارية الذكية الجديدة مع هواتف الأيفون ومنصة iOS، حيث يمكن للمستخدم متابعة حالة البطارية في شاشة الغلق في الهاتف، أو في مركز الإشعارات، ومن المقرر أن تتوفر الحافظة بسعر 129 دولار على موقع ابل الآن.

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