تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن التصميم المتوقع لهاتف OnePlus 8 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث التسريبات حول هاتف وان بلس القادم OnePlus 8 Pro، الذي يأتي بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية مع كاميرة خلفية ثلاثية.

جاءت تسريبات مصورة TrueTech لمخطط يكشف عن التصميم المتوقع لهاتف وان بلس القادم OnePlus 8 Pro والتي جاءت عبر مصدر غير رسمي لتقدم اللمحات الأولى لتصميم الإصدار القادم من هواتف وان بلس.

أشارت التسريبات السابقة إلى أن وان بلس قد بدأت بالفعل تطوير هاتف OnePlus 8 Pro، واليوم يظهر هاتف وان بلس من جديد في تسريبات مصورة بتصميم يحاكي OnePlus 7 Pro مع بعض التغييرات.

وتظهر الكاميرة الخلفية الثلاثية بتصميم يحاكي هاتف OnePlus 7 Pro مع بعض الإضافات الجديدة في إعدادات الكاميرة، حيث يأتي قطع إلى يسار إعدادات الكاميرة الرئيسية والذي يضم مستشعر ToF لدعم عمق التصوير وتصوير portrait، كما تشير التوقعات إلى أن القطع سيحتوي على ميزة التركيز التلقائي AF بالليزر.

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وتكشف مخططات الهاتف أيضاً عن نموذجين من OnePlus 8 يأتي أحدهما بقطع في الشاشة لكاميرة سيلفي مزدوجة، بينما يأتي الأخر بثقب واحد إلى يسار الشاشة لكاميرة السيلفي، ومن المتوقع أن يأتي الإصدارين بعنوان OnePlus 8 Pro وOnePlus 8.

من جانب أخر تكشف مخططات تصميم هاتف OnePlus 8 Pro عن موقع زر الصوتيات، والتشغيل، وأيضاً التمرير في نفس الموقع الذي قدم في هاتف OnePlus 7 Pro وOnePlus 7.

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