شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تخيل.. أبل دفعت 6.1 مليون دولار لإصلاح هواتف أيفون المضروبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تعد خطط إصلاح البرامج المزيفة جديدة بالنسبة لشركة أبل، حيث يمكن أن يجني اللصوص والمزورين من ورائها أموالًا كثيرة، وذلك بموافقة شركة أبل نفسها.

وبحسب موقع 9to5mac الأمريكى، ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت شبكة NBC San Diego عن أكبر عملية احتيال على آبل تتعلق بالأجهزة المزيفة، حيث أشار مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية في كاليفورنيا، أنه تم توجيه الاتهام إلى 14 شخص ثبت تورطه في هذه العملية.

وبحسب التقرير، فإن هؤلاء الـ 14 شخص كانوا يستوردون أجهزة أيفون وأيباد من الصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبمجرد وصول الأجهزة، ينقلها هؤلاء الأشخاص إلى متجر أبل ويدعون أن بها أعطال، أو معطلة بأي شكل أخر، ليقوم موظفي أبل باستبدالها، مما يمنحهم جهاز يحمل علامة آبل كمنتج حقيقي بدلًا من المنتج المزيف.

وكشف مكتب المدعي الأمريكي للمنطقة الجنوبية إن أكثر من 10,000 جهاز تم استيرادها وبيعها خلال هذه العلمية، لأن المزورين يأخذون أجهزة آبل الحقيقية التي يحصلون عليها من متجر آبل وشحنها مرة أخرى إلى الصين حيث يتم بيعها مقابل ربح كبير، وقد كلفت هذه العملية شركة آبل حوالي 6.1 مليون دولار.