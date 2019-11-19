شاومي تطلق ميزة تنبه المستخدمين قبل وقوع الزلازل بثوانٍ

كشفت شركة شاومي اليوم الثلاثاء عن إصدار جديد من مساعدها الرقمي (شاومي أي.آي) Xiao Ai، كما كشفت عن ميزة جديدة لواجهة المستخدم MIUI الخاصة بها والقائمة على نظام التشغيل أندرويد، وذلك في ظل سعي الشركة الصينية لتوسيع نظام خدماتها.

وخلال مؤتمر المطورين السنوي الخاص بالشركة Mi Developer الذي أُقيم في العاصمة الصينية بكين، قالت شاومي: إنها تعتزم إطلاق 10 هواتف ذكية تدعم شبكات الجيل الخامس 5G خلال عام 2020.

وقالت شاومي: إنها تعتزم إضافة ميزة للإنذار المبكر للزلازل في واجهة المستخدم MIUI لمجموعة من المستخدمين في الصين، على أن تتوسع لجميع المستخدمين هناك قريبًا.

وعن طريق الميزة الجديدة – التي تقول شاومي إنها الأولى من نوعها عالميًا – سوف يحصل المستخدمون على تنبيهات على الهواتف الذكية العاملة بالإصدار 11 من واجهة المستخدم MIUI ونظام التلفاز (مي تي في) Mi TV، وذلك “قبل ثوانٍ أو أعشار الثانية” من وصول موجات الزلازل إلى موقع المستخدم.

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وطُورت هذه الميزة – التي جُربت لأول مرة في شهر أيلول/سبتمبر الماضي – بالشراكة مع معهد Care-life، وهي منظمة مقرها مدينة تشنغدو تركز على الإنذار بالكوارث الطبيعية. وقالت شياومي: إنها نشطت الميزة لمقاطعة سيتشوان المعرضة للزلازل وتخطط لتوسيعها في أماكن أخرى من البلاد قريبًا.

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وقال (وانج تون) – رئيس المعهد – إن هذه الميزة؛ بخلاف تلك المتاحة من خلال التطبيقات في بعض البلدان، تعمل بكفاءة أكبر ولا تعتمد على اتصال إنترنت فعال.

أما فيما يتعلق بالإصدار الثالث الجديد من المساعد الرقمي Xiao Ai – الذي يستخدمه أكثر من 49.9 مليون مستخدم شهريًا – فهو يقدم مزايا جديدة شبيهة بتلك التي تقدمها المساعدات الرقمية من جوجل وأمازون، بما في ذلك تقديم صوت ذكوري، ودعم الحوار الطبيعي على الهواتف الذكية.