أمازون تقدم خدمة بث موسيقى مجانية

أشارت شركة أمازون إلى أنها أدخلت نسخة مجانية مدعومة بالإعلانات من خدمة بث الموسيقى خاصتها المسماة “أمازون ميوزيك Amazon Music” للعملاء على آيفون وآيباد وأندرويد ومنتجات Fire TV الخاصة بها، وذلك في سبيل منافسة خدمة سبوتيفاي التي تضم حوالي 140 مليون مستخدم لإصدارها المجاني.
وتقدم أمازون خططًا مدفوعة مقابل خدماتها الموسيقية التي تبدأ من 9.99 دولارًا شهريًا، وأطلقت الشركة نسخة مجانية مدعومة بالإعلانات من خدمتها الموسيقية لمستخدمي مكبرات الصوت Echo والأجهزة الأخرى العاملة بواسطة مساعدها الصوتي أليكسا Alexa في شهر سبتمبر الماضي.
وتتيح النسخة المجانية الجديدة الوصول إلى أفضل قوائم التشغيل والمحطات، وهي تختلف عن طريقة اختيار الموسيقى بحسب الطلب التي تحصل عليها مع عضوية Amazon Prime، كما أنها لا تسمح للمستخدمين بتنزيل الأغاني لتشغيلها في وضع عدم الاتصال بالإنترنت.
وقالت الشركة: يمكن لعشاق الموسيقى تشغيل آلاف المحطات بناءً على أي أغنية وفنان وعصر ونوع، وسماع أفضل قوائم التشغيل العالمية.
وتشبه الخدمة الجديدة من أمازون خدمة Pandora أكثر من كونها مشابهة للنسخة المدفوعة من Amazon Music، والتي تتنافس مع سبوتيفاي وآبل ميوزك، وهي متاحة لأي شخص في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا ليس لديه عضوية Amazon Prime أو اشتراك في Amazon Music Unlimited.
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وتوفر خدمة سبوتيفاي المنافسة، وهي أشهر خدمة بث موسيقى في العالم، نموذجًا مجانيًا مدعومًا بالإعلانات إلى جانب نسخة مجانية مدفوعة الأجر بتكلفة 9.99 دولارًا شهريًا.
بينما تقدم خدمة آبل ميوزك Apple Music خدمة اشتراك مدفوعة فقط مقابل 9.99 دولار شهريًا، وهي تمثل ما يقرب من خمس سوق بث الموسيقى المدفوعة، وذلك وفقًا لما ذكرته شركة الأبحاث Counterpoint Research.
وارتفعت أسهم أمازون بنسبة 0.5 في المئة تقريبًا بعد أن أعلنت الشركة عن أن خدمة الموسيقى المجانية الخاصة بها ستكون متاحة الآن على المزيد من الأجهزة، بينما انخفضت أسهم سبوتيفاي بنحو 5 في المئة.
وأصبح لدى أمازون الكثير من خيارات بث الموسيقى في الوقت الحاضر، بما في ذلك:
- Amazon Music HD: تتضمن أكثر من 50 مليون أغنية بجودة عالية الدقة بتكلفة 12.99 دولارًا شهريًا لعملاء Amazon Prime و 14.99 دولارًا شهريًا لغير عملاء Amazon Prime.
- Amazon Music Unlimited: خدمة الاشتراك الشهري الأساسية من أمازون بتكلفة 7.99 دولار شهريًا لعملاء Amazon Prime و 9.99 دولار شهريًا لغير عملاء Amazon Prime.
- Amazon Music Unlimited على جهاز واحد: تقتصر على مكبرات الصوت Echo وأجهزة Fire TV بتكلفة 3.99 دولار شهريًا.
- Amazon Prime Music: خدمة وصول بحسب الطلب لأكثر من 2 مليون أغنية بشكل مجاني بدون إعلانات لمشتركي Amazon Prime.
- Amazon Music Free: خدمة وصول مجانية مدعومة بالإعلانات إلى أفضل قوائم التشغيل والآلاف من محطات بث الموسيقى.
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