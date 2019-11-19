أمازون تقدم خدمة بث موسيقى مجانية

أشارت شركة أمازون إلى أنها أدخلت نسخة مجانية مدعومة بالإعلانات من خدمة بث الموسيقى خاصتها المسماة “أمازون ميوزيك Amazon Music” للعملاء على آيفون وآيباد وأندرويد ومنتجات Fire TV الخاصة بها، وذلك في سبيل منافسة خدمة سبوتيفاي التي تضم حوالي 140 مليون مستخدم لإصدارها المجاني.

وتقدم أمازون خططًا مدفوعة مقابل خدماتها الموسيقية التي تبدأ من 9.99 دولارًا شهريًا، وأطلقت الشركة نسخة مجانية مدعومة بالإعلانات من خدمتها الموسيقية لمستخدمي مكبرات الصوت Echo والأجهزة الأخرى العاملة بواسطة مساعدها الصوتي أليكسا Alexa في شهر سبتمبر الماضي.

وتتيح النسخة المجانية الجديدة الوصول إلى أفضل قوائم التشغيل والمحطات، وهي تختلف عن طريقة اختيار الموسيقى بحسب الطلب التي تحصل عليها مع عضوية Amazon Prime، كما أنها لا تسمح للمستخدمين بتنزيل الأغاني لتشغيلها في وضع عدم الاتصال بالإنترنت.

وقالت الشركة: يمكن لعشاق الموسيقى تشغيل آلاف المحطات بناءً على أي أغنية وفنان وعصر ونوع، وسماع أفضل قوائم التشغيل العالمية.

وتشبه الخدمة الجديدة من أمازون خدمة Pandora أكثر من كونها مشابهة للنسخة المدفوعة من Amazon Music، والتي تتنافس مع سبوتيفاي وآبل ميوزك، وهي متاحة لأي شخص في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا ليس لديه عضوية Amazon Prime أو اشتراك في Amazon Music Unlimited.

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وتوفر خدمة سبوتيفاي المنافسة، وهي أشهر خدمة بث موسيقى في العالم، نموذجًا مجانيًا مدعومًا بالإعلانات إلى جانب نسخة مجانية مدفوعة الأجر بتكلفة 9.99 دولارًا شهريًا.

بينما تقدم خدمة آبل ميوزك Apple Music خدمة اشتراك مدفوعة فقط مقابل 9.99 دولار شهريًا، وهي تمثل ما يقرب من خمس سوق بث الموسيقى المدفوعة، وذلك وفقًا لما ذكرته شركة الأبحاث Counterpoint Research.

وارتفعت أسهم أمازون بنسبة 0.5 في المئة تقريبًا بعد أن أعلنت الشركة عن أن خدمة الموسيقى المجانية الخاصة بها ستكون متاحة الآن على المزيد من الأجهزة، بينما انخفضت أسهم سبوتيفاي بنحو 5 في المئة.

وأصبح لدى أمازون الكثير من خيارات بث الموسيقى في الوقت الحاضر، بما في ذلك: