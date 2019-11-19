سامسونج تكشف عن Galaxy Note 10+ Star Wars Edition مع سماعات Galaxy Buds

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إقتراب موسم العطلات قريبًا، تُعلن سامسونج عن إطلاق نسخة جديدة من الهاتف +Galaxy Note 10 تُدعى Galaxy Note 10+ Star Wars Edition. وكما يوحي إسمها، فهذه النسخة تأتي مع بعض الرسومات والخلفيات المستوحاة من سلسلة أفلام Star Wars الشهيرة.

تحسبًا لإطلاق لعبة Star Wars: The Rise of Skywalker في اليوم 20 ديسمبر، يأتي الهاتف Galaxy Note 10+ Star Wars Edition الجديد مع علبة تحمل رسومات مستوحاة من سلسلة أفلام حرب النجوم، وشارة معدنية، وسماعات الأذن Galaxy Buds. الهاتف Galaxy Note 10+ Star Wars Edition نفسه يأتي مع ثيمات حصرية ومؤثرات حركية وحزم من الأيقونات والأصوات الجديدة.

القلم الإلكتروني S Pen نفسه حصل على تصميم مميز بحيث يأتي الآن باللون الأحمر بينما تأتي سماعات Galaxy Buds في علبة شحن سوداء ذات لون أحمر في الداخل وكل شيء يأتي في عبوة ذات طابع خاص. وبغض النظر عن التصميم، فسوف يتم عرض الهاتف Galaxy Note 10+ Star Wars Edition الجديد للبيع إبتداء من 13 ديسمبر بكميات محدودة مقابل 1300$. وسيكون بمقدور المستهلكين المهتمين العثور على هذه النسخة الخاصة من الهاتف +Galaxy Note 10 في متاجر مثل Amazon و Best Buy و Microsoft Stores و Samsung Experience Stores في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. ستتمكن أيضًا من الحصول عليها على الموقع الرسمي لشركة سامسونج.

وبصرف النظر عن الولايات المتحدة الأمريكية، فسوف يتم عرض الهاتف Galaxy Note 10+ Star Wars Edition أيضًا للبيع في بلدان أخرى، بما في ذلك أستراليا والدنمارك وفنلندا وألمانيا وهونغ كونغ وكوريا والنرويج وروسيا وإسبانيا والسويد وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.