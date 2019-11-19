آبل تُصدر تحديثات iOS 13.2.3 و iPadOS 13.2.3 لكافة الأجهزة المتوافقة

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة آبل اليوم بإصدار تحديث iOS 13.2.3 و iPadOS 13.2.3 لكافة الأجهزة المتوافقة. يبلغ حجم هذه التحديثات حوالي 90 ميغابايت ولكن الحجم الفعلي سيختلف حسب الجهاز. وبالنسبة لقائمة التغييرات التي يأتي بها هذا التحديث، فهي تشمل :

يعمل على إصلاح مشكلة عدم عمل خاصية البحث في النظام والبحث داخل Mail و Files و Notes

يعالج مشكلة عدم عرض الصور والروابط والمرفقات الأخرى في تفاصيل الرسائل Messages

يعمل على إصلاح مشكلة قد تمنع التطبيقات من تحميل المحتوى في الخلفية

يعمل على حل المشكلات التي قد تمنع Mail من جلب رسائل جديدة، والفشل في تضمين وإقتباس محتوى الرسالة الأصلي في حسابات Exchange

يعد هذا التحديث الأخير تحديثًا آخر في سلسلة من التحديثات التي ظهرت منذ إصدار شركة آبل لنظام iOS 13 في الشهر الماضي. من المؤكد أنه لم يتم إصدار نظام التشغيل في حالة مستقرة وخالية من الأخطاء، ولكن عملت شركة آبل على تحديثه بلا هوادة منذ ذلك الحين لجعله يعمل على نحو أفضل مع مرور الوقت. وقامت شركة آبل بإصدار التحديث الأخير لإصلاح بعض الأخطاء الطفيفة التي لاحظها المستخدمون في الأسابيع القليلة الماضية، وعلى الرغم من إحتمال وجود مزيد من الأخطاء الأخرى، فمن المحتمل أن تكون شركة آبل على دراية بها وتعمل بالفعل على إصلاح لها.

نحن نوصي الجميع بالتأكيد بتفعيل خيار التحديث التلقائي للنظام من أجل تحميل أحدث التحديثات للحصول على أداء أفضل وأكثر إستقرارًا.