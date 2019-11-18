إصلاح عطل 0xc00000bb الذي يمنع ويندوز 10 من الإقلاع

عطل 0xc00000bb بدأ بالظهور مع مجموعة من مستخدمي أجهزة ويندوز 10 وأجهزة Surface، هذا العطل يمنع الجهاز من الإقلاع ويعطيك رسالة مفادها : BLinitializedlibrary failed 0xc00000bb بدلاً من شاشة الإقلاع كما ترى بالصورة بالأعلى واليوم سنتحدث عن طريقة إصلاحه .

طريقة إصلاح عطل 0xc00000bb :

هناك مجموعة كبيرة من الأعطال والمسببات التي قد تكون سبباً في هذا العطل لذا يمكنك بسهولة أن تصلحها ولكن ستحتاج إلى تحديد السبب العطل أو محاولة إصلاحه عن طريق عملية التجربة والخطأ وهذا بأن تقوم بتجريب كل حل ومحاولة حل المشكلة من خلاله .

طرق حل العطل :

تفعيل 4G Decoding إصلاح وضع MBR & BCD إغلاق Secure Boot تغيير إعدادات الصفحة .

حل تفعيل 4G Decoding :

قم بالتوجه إلى صفحة تدعى 4G support داخل إعدادات لوحة التحكم واللوحة الأم الخاصة بك، لتصل إلى هذه الإعدادات قم بالبحث عنها مع ذكر نوع اللوحة الأم الخاصة بك لأنها ستختلف من شركة لأخرى ولكن بشكل عام ستجدها تحت قسم Preipherals، هناك قم بتفعيل هذه الخاصية .

إصلاح وضع MBR و BCD :

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على الأغلب يكون هذا هو السبب في إعاقة الإقلاح وتصحيح هذه الأوضاع سيعني أنك ستصلح وتعالج المشكلة بشكل رئيسي، يمكنك القيام بهذا من واجهة CMD سواء كانت من داخل الويندوز أو قبل الإقلاع، ولتتمكن من إصلاحها قبل الإقلاع قم بالضغط على F8 قبل الإقلاع وتوجه إلى Troubleshoot ثم Advanced ثم CMD .

فورما تدخل إلى واجهة CMD قم بكتابة أمر bootrec.exe وإتركه يعمل تلقائياً.

قم بإغلاق وضع الإقلاع الآمن لإصلاح عطل 0xc00000bb :

قد لا يفيدك هذا الأمر كثيراً إن لم تنجح الحلول السابقة معك، لذا حاول أن تقوم بالإقلاع الآمن وجرب فقد يعمل الجهاز، إن لم يعمل الجهاز قم بالتوجه مباشرةً إلى الحل التالي.

إجعل الويندوز ينظف Page File عند إغلاقه.

ببساطة أنت ستجعل الويندوز يقوم بحذف وتنظيف ذاكرته تلقائياً عند القيام بإغلاقه في كل مرة منفصلة، لتقوم بهذا قم بالإقلاع في الوضع Safemood ثم إتبع الخطوات التالية :

إضغط على علامة الويندوز ثم حرف R

في المربع الذي سيظهر لك قم بكتابة Regedit لتدخل على معدل التسجيل

الآن توجه إلى العنوان التالي : Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

في النافذة اليمنى قم بالضغط على ClearPageFileATShudown لتعديل خصائصها

قم الآن بتعديل القيمة الرئيسية Base لتصبح Hexadecimal وقيمة الـ Value إلى 1

وقيمة الـ Value إلى 1 قم بحفظ الإعدادات وإعادة تشغيل الجهاز .

نأمل أن تكون هذه الطريقة قد ساعدتك قليلاً على إصلاح هذه المشكلة التي تقابلك.