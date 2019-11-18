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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوتان يحملان شعار أولمبياد 2020 يدهشان تلامذة طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار روبوتان مطوران على شكل شعار دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية للعام 2020 حماسة كبيرة لدى تلامذة فى طوكيو الاثنين، إذ قاما بحركات رياضية، كما عبّرا عن محبتهما لهؤلاء الأطفال عبر إظهار أشكال قلوب فى عينيهما الإلكترونيتين، حسب العربية.
الروبوتان
وقد شكّل هذا الحدث الذى أقيم فى مدرسة ابتدائية محلية فرصة للإضاءة على بعض الابتكارات التقنية، التى تنوى طوكيو من خلالها إبهار الزوار خلال الحدث الرياضى المنتظر العام المقبل.
وقد أبدى 600 تلميذ سعادتهم بهذه المناسبة إذ صفقوا وهتفوا "كاواي" هذا ظريف مع الكشف عن الروبوتين الصغيرين المصنوعين على شكل شعار الألعاب الأولمبية والبارالمبية فى طوكيو.
ويمكن لهذين الروبوتين، واسمهما ميرايتوا وسوميتى، إبداء "مشاعر" بعينيهما عن طريق علامات قلوب أو نجوم.
وقال مدير المدرسة جون نينوميا للأطفال إن الروبوتات ستؤدى دورا فاعلا خلف الكواليس" فى الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة.
وتوجه لهؤلاء الأطفال فى مدرسة هويونومورى الابتدائية بالقول: "استمتعوا بوقتكم واكتشفوا وظائف هذين الروبوتين وما فى إمكانهما فعله".
الروبوتات تدهش التلامذة
وميرايتوا ذو اللونين الأبيض والأزرق هو شعار الألعاب الأولمبية فى طوكيو، أما سوميتى ذو اللونين الزهرى والأبيض فهو شعار الألعاب البارالمبية لذوى الحاجات الخاصة.
ويمثل هذان الروبوتان اللذان ساهمت فى تطويرهما مجموعة "تويوتا" العملاقة، جزءا من جهود اليابان للترويج لقطاع التكنولوجيا لديها، بعدما بدأت تهتز سمعتها كرائدة عالمية فى هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.
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