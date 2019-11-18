كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 5 وظائف بدوام جزئي يمكنك القيام بها عبر الإنترنت في عام 2020

توجهت العديد من الشركات في السنوات الأخيرة إلى تبني أسلوب العمل عن بُعد، لدرجة أن هناك شركات أصبحت تعتمد بالكامل على موظفين يعملون عن بُعد سواء وظائف بدوام كلي، أو دوام جزئي، وقد بدأ هذا التوجه في الانتشار؛ نظرًا لما يوفره من نفقات كثيرة، حيث إن تكلفة تعيين الموظفين للعمل عن بُعد تكون أقل بكثير من تكلفة تعيين الموظفين للعمل في مقر الشركة.

تشير الكثير من التقارير أن العمل عن بُعد سينافس العمل داخل المكاتب الثابتة بحلول عام 2025، حيث نما العمل عن بُعد بنسبة 159% منذ عام 2005، كما يمهد تطور تقنيات الحوسبة السحابية إلى توسع ظاهرة العمل عن بُعد بشكل أكبر، حيث تسمح للشركات وفرق العمل بالتواصل والتعاون كما لو كانوا موجودين تحت سقف واحد.

توجد بعض الوظائف التي يمكن القيام بها بسهولة من المنزل، مثل: وظائف خدمة العملاء، وتكنولوجيا المعلومات، ولكن في الفترة الأخيرة ظهرت وظائف أخرى للأشخاص الذين يبحثون عن مرونة العمل في المجالات غير التقليدية.

إليك 5 وظائف بدوام جزئي يمكنك القيام بها عبر الإنترنت من المنزل في عام 2020، بحسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية:

1- مدير مسار عمليات البيع Sales Funnel Manager:

يعتبر (مسار عمليات البيع) أحد المفاهيم الأساسية في مجالي المبيعات والتسويق، حيث يُسهل تتبع عمليات البيع ابتداءً من توليد أكبر عدد ممكن من العملاء المحتملين وحتى تحويلهم إلى عملاء وكسب ولائهم. ولعل أكبر تغيير طرأ على (مسار عمليات البيع) خلال العشرين عامًا الماضية هو توفر البيانات وتسهيل استخدامها، والاستفادة منها بفاعلية أكبر، حيث تعمل رؤى البيانات على تغيير كيفية اتخاذ فرق المبيعات والتسويق القرارات.

تتلخص مهمة مدير مسار عمليات البيع Sales Funnel Manager في: إعادة تقييم إستراتيجية مسار المبيعات من وقت لآخر، والعمل على تحسينها باستمرار لزيادة نسبة المبيعات، وقد أصبح من السهل القيام بها من المنزل بفضل توافر التقنيات والأدوات التي تسهل عملية جمع البيانات والتحليلات، ومتابعة العملاء عبر الإنترنت مثل: منصة GetResponse، وأدوات التنبؤ بالمبيعات، و CRM Systems.

تستغرق عملية إنشاء Sales Funnel في المتوسط نحو 10 ساعات، ويصل متوسط العائد المادي لها إلى 48 دولارًا في الساعة؛ وفقًا لموقع UpWork.

2- مدير قناة يوتيوب YouTube Channel Manager:

يحتاج أصحاب الأنشطة التجارية والخدمية، والفنانون، وصناع المحتوى إلى متخصصين لإدارة قنواتهم على يوتيوب، وتتمثل مهام مدير قناة يوتيوب في وضع خطة لإنتاج ونشر الفيديوهات، وضبط إعدادات القناة، وتحسين ترتيب ظهورها في نتائج محركات البحث، وفي نتائج البحث داخل يوتيوب للوصول إلى الجمهور المستهدف وتحقيق نسبة مشاهدة عالية.

يصل متوسط العائد المادي لوظيفة مدير قناة يوتيوب نحو 25 دولارًا في الساعة وفقًا لموقع UpWork.

3- معلق صوتي Voice Over:

إذا كنت تمتلك خامة صوت مميزة فإنه يمكنك كسب المال من خلال هذه الموهبة، حيث نمت صناعة التعليق الصوتي كثيرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث يمكنك الآن التعليق الصوتي على الإعلانات، أو تقديم الإعلانات الإذاعية، أو تسجيل الفيديوهات الوثائقية، أو التعليق على الفيديوهات، أو تسجيل كتب صوتية، وغير ذلك الكثير، ونظرًا لأن العالم أصبح رقميًا، فقد تزايد الطلب على المواهب الصوتية.

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فيما سبق كان العمل في مجال التعليق الصوتي يتطلب العمل في استوديوهات التسجيل الكبيرة، ولكن اليوم غيرت التكنولوجيا ذلك. الآن لدى معظم المعلقين الصوتيين استوديو صغير خاص بهم، ويمكنهم تسجيل أعمال من منازلهم.

كما يمكنك الاشتراك في العديد من المواقع مثل: upwork، وfiver، وsoundeals لعرض خدماتك بشكل احترافي.

قد يصل متوسط العائد المادي لوظيفة معلق صوتي نحو 16 دولارًا في الساعة وفقًا لموقع UpWork.

4- مسؤول توظيف افتراضي Virtual Recruiter:

بدأت العديد من الشركات في الاعتماد بشكل متزايد على الموظفين الذين يعملون عن بعد لإنجاز مهام العمل، ونتيجة لذلك ظهر ما يعرف باسم فرق العمل الافتراضية، وقد ساعد ذلك في ظهور منصب مسؤول توظيف افتراضي Virtual Recruiter.

يتحمل مسؤول التوظيف الافتراضي المسؤوليات والأهداف نفسها التي يتحملها نظيره التقليدي في هذا المجال؛ حيث إن هدفه الرئيسي هو مساعدة أصحاب العمل في تعيين أفضل المواهب، ولكن الفرق الأساسي هنا أنهم سيعملون من المنزل بدلاً من العمل في المكتب.

تتمثل مهام هذه الوظيفة في: كتابة الوصف الوظيفي بوضوح ونشره على الإنترنت، وفرز المرشحين المحتملين، وجدولة المقابلات عبر الإنترنت، والمساعدة في أي مهام أخرى متعلقة بالتوظيف.

قد يصل متوسط العائد المادي لوظيفة مسؤول التوظيف الافتراضي إلى نحو 15 دولارًا في الساعة وفقًا لموقع UpWork.

5- مصمم جرافيك Graphic Designer:

تسعى الشركات دائمًا إلى البحث عن متخصصين موهوبين في التصميم يمكنهم الإبداع في كل شيء، سواء تصميم صفحات المواقع، أو تصميم واجهات التطبيقات والبرامج، أو المنشورات الدعائية المختلفة للمنتجات. ويمكنك الآن القيام بهذه الوظيفة من المنزل نظرًا لتوافر الأدوات والمواقع التي تساعد على ذلك.

يتراوح متوسط العائد المادي لمصمم الجرافيك بين 5 إلى 85 دولارًا في الساعة حسب المشروع المعروض عليه، وفقًا لموقع UpWork.