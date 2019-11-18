تكنولوجيا: TwelveSouth تقدم AirFly Pro لدعم بث الصوتيات من وإلى مدخل 3.5مم بسعر 55 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة TwelveSouth المصنعة لملحقات ابل عن إكسسوار AirFly Pro الجديد، الذي يعمل على دعم المستخدمين بميزة بث الصوتيات من وإلى مدخل 3.5 مم، والتي تتوفر للبيع الآن بسعر 55 دولار تقريباً.

تأتي الكثير من الأجهزة حتى الآن بمدخل 3.5مم للسماعات، ومع إنتشار الكثير من الإصدارات المميزة من السماعات اللاسلكية، التي تقدم تجربة أفضل في الإتصال بالأجهزة، لذا قد يحتاج المستخدمين إلى دعم من إكسسوار AirFly Pro الذي أطلق من شركة TwelveSouth مؤخراً.

تقدم TwelveSouth الحل الأفضل لدعم المستخدمين في الإتصال بالأجهزة التي تأتي بمدخل 3.5مم للسماعات، من خلال AirFly Pro الذي يعمل على تحويل aux في مدخل السماعات إلى مستقبل لاسلكي لإتصال السماعات اللاسلكية مثل AirPods أو أي من السماعات اللاسلكية الأخرى.

ولقد قدم إكسسوار AirFly Pro آداء جيد عند إختباره في الإتصال بوحدة التحكم في الألعاب Nintendo Switch أيضاً، حيث يدعم إكسسوار AirFly Pro الجديد مجموعة من المهام، منها ميزة العمل مع splitter لدعم المستخدم في مشاركة الأصدقاء في الإستماع إلى الأغاني أو مشاهدة محتوى الأفلام أو في الألعاب.

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كما يأتي AirFly Pro ببطارية يمكن أن تدعم المستخدم بعمر شحن حتى 16 ساعة، لذا يمكن أن يدعم المستخدم بشكل جيد أثناء الرحلات.

ويؤكد موقع TwelveSouth على أن إكسسوار AirFly Pro يدعم مجموعة من السماعات اللاسلكية التي تشمل سماعة AirPods، و Beats Solo، وPowerbeats Pros، وBose QuietComfort 35 وأيضاً سماعة Sony WH-1000.

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