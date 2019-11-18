تكنولوجيا: HP ترفض عرض الإستحواذ المقدم من Xerox للبحث عن صفقة أفضل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Xerox خلال الفترة الماضية عرض للإستحواذ على شركة HP، إلا أن أحدث التفاصيل التي نشرت اليوم أكدت على أن HP رفضت بالفعل عرض الإستحواذ.
أكد تقرير جديد على أن شركة HP قد رفضت عرض الإستحواذ من Xerox، نظراً لأن العرض المقدم يقلل من قيمة HP السوقية، كما أن هذا العرض يتعارض مع مصلحة المساهمين في الشركة.
ولا يعد عرض الإستحواذ الذي قدم Xerox العرض الأول الذي تتلقاه شركة HP، حيث تلقت الشركة بالفعل مجموعة من العروض التي لم تكن مرضية لعملاق تصنيع الحاسب حتى الآن.
ولقد قدمت Xerox عرض لشراء السهم في شركة HP بقيمة 22 دولار للسهم، إلا أن هذا العرض لم يكن العرض الأفضل لشركة HP، كما أشارت بعض التسريبات إلى أن قدرة Xerox على إنهاء الصفقة كانت موضع شك من HP، نظراً لإنخفاض إيرادات Xerox مع توقعات بنسبة كبيرة من الديون بعد الإستحواذ.
يذكر أن بعض التوقعات مازالت تشير إلى إحتمال دراسة HP لعرض الإستحواذ الذي قدم من Xerox من جديد، حيث رصدت بعض الخطوات التي اتخذها Carl Icahn الذي عرف بدفع عمليات الإستحواذ بين الشركات، حيث قام بالفعل بشراء سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في شركة HP، كما يملك حصة في شركة Xerox تصل إلى 10.6%، لذا نترقب تطورات جديدة في صفقة الإستحواذ خلال الفترة القادمة.
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