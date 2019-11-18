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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توفر ميزة الترجمة الصوتية لتطبيق الخرائط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت شركة جوجل ميزة جديدة للترجمة داخل تطبيق خرائط Google Map التابع لها، والتى تعرض خيارا جديدا للترجمة بجوار اسم المكان المقصود، حيث ستتيح هذه الميزة عرض الاسم ونطقه بصوت مرتفع، الأمر الذى سيساعد السياح على الوصول إلى هناك بشكل أسهل من أي وقت مضى.
وبحسب ما نشرته جوجل على موقعها الرسمي، فستحتوي المعالم الأجنبية على أيقونة مكبر صوت صغيرة تقرأ الموقع، وستوفر أيضًا زرًا للحصول على المزيد من الترجمات إذا كنت ترغب في مواصلة المحادثة مع السكان المحليين، لكن لكي يستفيد المستخدمين من هذه الميزة، يجب أولا تحديث التطبيق ثم يجب أن يكون الموقع بلغة مختلفة عن اللغة التي تم ضبط هاتفه عليها.
وأشارت جوجل إلى أن تقنية تحويل النص إلى كلام تكتشف تلقائيًا ما يجب ترجمته، وللحصول على ترجمات إضافية، سيتم فتح تطبيق Google Translate على الفور، ولكن لكي يحدث ذلك، يجب أن يكون مثبتًا لديك
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