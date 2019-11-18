شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف بقايا الطيور الصغيرة المصاحبة للديناصورات قبل 120 مليون سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم اكتشاف بقايا إحدى الطيور الأولى في العالم التي طارت فوق الديناصورات قبل 120 مليون عام في اليابان، حيث كانت بحجم قريب من الحمام.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم العثور على عظام الكائن المحفوظة بشكل ملحوظ في صخر يعود إلى العصر الطباشيري المبكر، وهو الوقت الذي بدأت فيه الطيور الأولى في الظهور.



طيور ديناصورات

ويعد Fukuipteryx هو أول طائر بدائي من هذا الوقت موجود خارج الصين، وقد يجبر العلماء على إعادة التفكير في بعض التفاصيل في تطور الرحلة.

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ويُعتقد أن الطائر قد عاش بجوار الأنهار والجداول، وبشكل ملحوظ، يتم دمج فقرات الطائر فى صفيحة مثلثية موجودة في نهاية العمود الفقري لدعم ريش الذيل، وهذه سمة أساسية من سمات الطيور الحديثة، ولكنها غائبة في أحافير الطيور الطباشيرية المبكرة الأخرى ، مثل الأركيوبتركس، التي كانت تُطلق عليها ذات مرة اسم أول طائر في العالم.

وقال كبير مؤلفي الدكتورة تاكويا إيماي، من معهد أبحاث الديناصورات في جامعة محافظة فوكوي باليابان، إن هذا يعني أن الطائر كان يعيش فى بيئة بمناخ معتدل وإن المنطقة كانت دافئة ورطبة في معظم الأوقات، مع موسم جاف قصير.