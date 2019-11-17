تكنولوجيا: صورة مُسربة لحافظة Honor V30 تكشف عن تصميم الكاميرة الخلفية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق هاتف Honor V30 في مؤتمر يعقد من هواوي في 26 نوفمبر، حيث من المقرر أن يأتي الهاتف بكاميرة سيلفي مزدوجة في ثقب الشاشة، مع تصميم مستطيل للكاميرة الخلفية.

رصد هاتف Honor V30 في تسريبات مصورة جديدة على موقع Weibo، حيث تكشف الصور عن حافظة مخصصة للهاتف المرتقب، ولقد كشفت هذه الصورة عن تصميم الجهة الخلفية من الهاتف، إذ تبين بالفعل أن الهاتف سيتضمن إعدادات كاميرة بتصميم مستطيل مع ثلاث مستشعرات إلى جانب مستشعر إضافي مع فلاش LED، بينما يظهر مستشعر بصمة الأصبع في الإطار الجانبي للهاتف.

ويحاكي تصميم الكاميرة في هاتف Honor V30 ما قدمت سامسونج في هاتف Galaxy M30s، إلا أن Honor تقدم 4 من المستشعرات في هاتفها المرتقب V30، أيضاً يتميز تصميم الهاتف بألوان RGB بحرف V في الجهة الخلفية.

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يذكر أن التسريبات السابقة قد أكد على أن هاتف Honor V30 يأتي بميزة دعم شبكات الجيل الخامس، كما يضم رقاقة هواوي الجديدة Kirin 990.

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